El CIS de Tezanos lanza al PSOE 15 puntos por encima del PP, que se desploma en el último barómetro

El Centro de Investigaciones Sociológicas amplía, en su último barómetro, la distancia entre el PSOE y PP en 15 puntos. En unas hipotéticas elecciones, los socialistas ganarían con el 34,8 % del voto estimado, y los populares se desplomarían, hasta el 19,8%.

Así, los populares se quedarían más cerca de Vox, que obtendría un 17,7% de los votos, cuatro décimas más que en septiembre.

El PP se desploma

El partido de Feijóo pierde en este barómetro con respecto al de septiembre 3,5 puntos. En cambio, el PSOE gana 2,1.

El PP, por primera vez por debajo de los 20 puntos

El porcentaje que el CIS atribuye al PP le deja por vez primera en esta legislatura por debajo de los 20 puntos de respaldo electoral y es la cifra más baja que obtendría la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo desde los últimos comicios.

Gráfico de intención de voto

La distancia que otorga el CIS entre el PSOE y el PP es la más grande de los últimos años. Sumar se quedaría en el 7,7% y Podemos en el 4,9%. Ambas fuerzas bajan respecto al último barómetro. Por otro lado, Se acabó la fiesta, EH Bildu, ERC, Junts, EAG -PNV y BNG suben.

Además, también disminuye el porcentaje de voto en blanco del 3,8 % al 1,4%.