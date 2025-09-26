Choque entre Ayuso y el PSOE-M por la situación de su pareja: "Necesitaba una excusa para hablar de González Amador"

La situación judicial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha provocado un choque entre la presidenta madrileña y la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, en la reunión que han mantenido este viernes dentro de la ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios al inicio del curso político.

En rueda de prensa tras el encuentro, Espinar ha explicado que la reunión ha finalizadode forma "abrupta" cuando ha instado a Díaz Ayuso a que dé explicaciones "de los chanchullos" que rodean a su pareja.

"¿Por qué no explica quién ha pagado el ático dónde vive? ¿Por qué dice que la Comunidad de Madrid no defiende a su pareja y lo llama particular, cuando la Comunidad de Madrid no ha hecho otra cosa desde el minuto cero? ¿Por qué pone a su jefe de gabinete a defender a su pareja por Twitter allá donde esté?", ha trasladado Espinar a Díaz Ayuso, que según la portavoz socialista, "no le ha sentado bien" a la presidenta.

A juicio de Espinar, además de las propuestas que le ha trasladado a la presidenta sobre un pacto regional por la vivienda, el aumento del presupuesto en Atención Primaria o una campaña de apoyo institucional a Palestina como hizo el Gobierno regional con Ucrania, la pregunta sobre su pareja era "obligada", puesto que todos los jueves se la traslada en la Asamblea desde el atril.

Y ha considerado "más cínico" no haber aprovechado la oportunidad de preguntarle por su pareja cara a cara y decirle que "nadie sabe quién ha pagado tu casa" o "de dónde saca el dinero tu pareja". "El principal cliente de su pareja es Quirón y su pareja ha multiplicado por siete las ganancias a través de Quirón", ha expresado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que “la reunión ha concluido porque han concluido también las ideas” por parte de Espinar, que “no tenía nada más que aportar” y “necesitaba una excusa” para hablar de González Amador.

García Martín ha dicho entender que Espinar saque este caso “en todas y cada una de sus intervenciones”, dado que “tiene que tapar las vergüenzas” del PSOE y del Gobierno y “justificar” su “corrupción de Estado”.

Ha agregado que, de hecho, en los últimos momentos de la reunión le han dado la palabra a Espinar por si quería abordar “algún asunto de gestión”, pero la socialista, ha afirmado, “no tenía ningún interés” en ello.

La única reclamación concreta del PSOE-M que ha mencionado García Martín es la de aplicar en Madrid la Ley de Vivienda estatal, lo que la Comunidad no hará por considerarla una norma “nefasta” que “está expulsando del mercado del alquiler a muchísimas noticias”.