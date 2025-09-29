Los chats entre Jésica y su jefa confirman que no fichaba en su puesto de trabajo en Tragsatec

Onda Cero ha tenido acceso a los chats entre Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, y su jefa en Tragsatec y a la documentación que demuestra que, aunque figuraban los partes de horas en la empresa pública, ella no fichaba.

Así lo demuestra una conversación del 24 de marzo de 2021. "Buenos días, Jessica. Estoy viendo que no tienes guardados fichajes", le escribe a la ex novia de José Luis Ábalos, su jefa en Tragsatec, Virginia Barbancho, y le explica que los fichajes son los que generan los cheques restaurante. "Si no hay fichajes guardados, no hay cheque", le insiste.

Los mensajes entregados en el juzgado del caso Koldo en la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso Onda Cero, evidencian como Jéssica Rodríguez no cumplía con la obligación de fichar pese a las reiteradas peticiones. Una semana después el problema persiste. "Hola Jessica, Veo que sigues sin tener fichajes grabados ¿Algún problema? Escribe la jefa. Y, sin embargo, las jornadas sí aparecen recogidas en los partes de horas. "Disculpa que no puedo atender llamadas", le contesta además reiteradamente la joven Jessica a su superior.

Conversación entre Jéssica y su superior | OC

El instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, tenía previsto copiar este lunes los mensajes de WhatsApp entre Rodríguez y la que fuera su responsable en Tragsatec, donde habría sido contratada por la supuesta influencia del entonces ministro de Transportes sin que realmente trabajara pero sí cobrara.

Moreno, titular del Juzgado de Instrucción Número 2, ha citado a Virginia Barbancho, exjefa de Rodríguez, para que comparezca "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los mensajes de WhatsApp intercambiados" con su antigua subordinada.

El juez da este paso, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que Barbancho testificara el pasado 17 de julio en el marco de la línea de investigación del 'caso Koldo' centrada en la presunta contratación irregular de Rodríguez en Tragsatec y otra empresa pública, Ineco, por la influencia de Ábalos y las gestiones de su exasesor ministerial, que da nombre a la causa.

"Deja en paz a la sobrina del ministro"

Según fuentes jurídicas, Barbancho, exresponsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Rodríguez, declaró que detectó irregularidades y se lo trasladó a sus superiores, pero que desde la Presidencia de Adif, entonces ejercida por Isabel Pardo de Vera, imputada, le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del mintraistro".

Barbancho detalló que fue el director de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar, quien primero le dijo que dejara en paz a Rodríguez por orden de la Presidencia de Adif.

Tras esa advertencia de Zaldívar, Barbancho se lo comunicó a sus jefes --gerente y subdirector-- de Tragsatec, quienes al cabo de una semana analizando la situación le reiteraron el mismo mensaje: que dejara de "acosar" a la ex de Ábalos.

Ese día, Barbancho reveló que en su teléfono tenía guardados los mensajes que se había intercambiado con la propia Rodríguez, los mismos que ahora reclama la Audiencia Nacional.