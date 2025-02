El CGPJ incumple los plazos de elección de sus vocales: el PP presenta su propia propuesta

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a presentar un informe en el que plantea como propuesta a la ley que regula el organismo que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los propios jueces sin intervención del Parlamento y que este no pueda retrasar ni paralizar la renovación.

Este jueves termina el plazo que tenía el CGPJ para presentar la reforma fiscal de estos 12 vocales, pero tanto el bloque conservador como el progresista dan por hecho que este plazo no se va a cumplir.

Por su parte, la presidenta Isabel Perelló ha convocado un pleno extraordinario para este miércoles para alcanzar un acuerdo in extremis para que, aunque ya sea fuera de plazo, se cumpla con el mandato de presentar una propuesta refrendada por la mayoría de tres quintos del pleno (13 de los 20 miembros).

En qué consiste la propuesta del PP

El acuerdo alcanzado en junio por el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, que llevaba cinco años bloqueado, incluye una ley orgánica que establecía que los nuevos vocales tenían que analizar el sistema de elección europeo de los Consejos como el español y formular una propuesta para elegir estos 12 jueces (los otros ocho que forman el CGPJ son elegidos según dicta la Constitución).

Esta ley impone cuatro condiciones: la propuesta tiene que ser aprobada por tres quintos del pleno, participación directa de jueces y magistrados, conseguir la valoración positiva del informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea y que el CGPJ definitivo sea acorde con los mejores estándares europeos.

En vista a que esto no se va a cumplir, el PP ha elaborado su propia propuesta. Según la normativa actual (el artículo 566) los 20 vocales deben ser elegidos por una mayoría de tres quintos tanto por el Congreso como por el Senado. 12 de procedencia judicial y ocho juristas de prestigio. La propuesta de los conservadores es que estos 12 sean elegidos por los propios jueces sin que tenga que intervenir el Parlamento, mientras que los otros ocho serían elegidos entre las dos cámaras.

El texto, además, subraya que si no hay acuerdo en la elección de estos ocho, el Consejo se constituya igualmente con los 12 de procedencia judicial, aunque no podrían elegir presidente. También, añade, que el tiempo que se tarde en elegir a los 12 vocales se descontaría de su mandato. Así, se urge a las Cámaras a que no bloqueen el organismo, como ha sucedido esta última vez.

Lo que dice el Tribunal Supremo

Sin embargo, el Supremo en un informe previo advirtió que si se optaba por la elección directa por parte de los jueces habría introducir mecanismos que garantizaran el pluralismo. De esos, la propuesta del PP incluye dos: que la elección sea por listas abiertas y que cada elector pueda marcar un máximo de ocho candidatos y que tres de los 12 jueces sean magistrados del Tribunal Supremo, otros tres con una antigüedad de más de 25 años y seis sin antigüedad.

La propuesta del PSOE es más limitada

Por su parte, los progresistas presentarán su propio informe en el que plantean cambios en la forma de elección, pero mantienen que siga siendo de elección parlamentaria. Buscan frenar las puertas giratorias y que ningún ministro, secretario de Estado, consejero, diputado o senador pueda ser vocal. Además, defenderán que el CGPJ no tiene que hacer una "iniciativa de ley" y rechazan que la UE (como piden los del PP) imponga que los vocales sean elegidos por los jueces.

El informe pedido para este jueves ha estado en manos de cuatro vocales, dos designados por el PSOE (Argelia Queralt y Bernardo Fernández) y dos por el PP (Isabel Revuelta y José Carlos Orga). Si bien, todo parece indicar que no va a haber acuerdo y el CGPJ vuelve a incluir los plazos.