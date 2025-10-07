La certera explicación de Carlos Alsina por el caso de los sobres de dinero a Ábalos: "El PSOE lo tiene muy fácil"

El informe de la UCO que reveló que el exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos percibió liquidaciones en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE en Ferraz ha provocado que el supremo le cite como imputado tanto a él como a su asesor Koldo García los próximos 15 y 16 de octubre.

El propio Ábalos explicó en unas declaraciones a TVE que los sobres de dinero entregados por el partido corresponden al reembolso de gastos anticipados y negó que fueran sobresueldos en efectivo.

El exministro detalló que todos los dirigentes del partido recibían sobres y respecto a la jerga que supuestamente utilizaba su asesor para referirse al dinero señaló que él nunca habló de 'chistorras', pero que Koldo "traía muchas chistorras de Navarra"

A partir de estas pruebas que presentó la Guardia Civil al juez, hay motivos para preguntarse si hay o no financiación irregular en el partido socialista y si es cierto que este procedimiento para hacer las liquidaciones de gastos se utilizaba sólo para Koldo y Ábalos o para todos.

El PSOE debe presentar la cuantía de gastos

En este punto, Carlos Alsina ha sugerido que el PSOE "lo tiene muy fácil" para aclarar si este procedimiento es el habitual. Entiende el director de 'Más de uno' que el partido socialista sólo tiene que presentar "hoy mismo cuál es la cuantía de gastos de representación" que se le entregó a Koldo García, a José Luis Ábalos y a todos los demás dirigentes para comparar y ver si eran equiparables.

Al mismo tiempo, propone Alsina, "el Ministerio de Transporte puede hacer exactamente el mismo ejercicio de transparencia" de manera que se pueda comprobar si los gastos de representación que pasaban Koldo y Ábalos tanto en el Ministerio como en Ferraz eran diferentes o los mismos. "Es muy fácil presentar todos los gastos y compararlos y cotejarlos", concluye.