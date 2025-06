Cerdán mintió en el Senado: dijo que los móviles de Koldo demostrarían que no tenían relación desde 2018

El informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como uno de los principales protagonistas del caso Koldo sigue dando de que hablar y está marcando la actualidad política de los últimos días después de haber desatado toda una crisis dentro del PSOE y haber dejado muy tocado al Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde hace meses que existían rumores de que el ya ex secretario de Organización del partido podría estar implicado en la trama, tanto es así que en abril de 2024 fue llamado a declarar en la comisión del Senado que investiga el caso.

Cerdán negó entonces que tuviera relación con Koldo García desde la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes en 2018 y que así se demostraría tras conocer el volcado de los móviles incautados al asesor.

"Cuando tengamos el volcado lo veremos y verá cuál era mi relación con el señor Koldo García. Además, espero que se escuchen también las conversaciones y los mensajes de WhatsApp, si los hay, y verán que no hay ninguna relación", respondió al senador popular Gerardo Camps.

Camps también le preguntó sobre unas palabras de Koldo García en las que amenazaba con "acabar" con él si no se portaba "bien". "¿Teme usted que el señor Ábalos o el señor García tiren de la manta? ¿Oculta usted algo?", a lo que Cerdán contestó que no ocultaba "nada" y que, en todo caso, no pensaba ejercer acciones legales contra Ábalos o su exasesor.

También fue preguntado por UPN sobre el caso y aseguró que entre 2020 y 2021 "seguramente sí" que habló con Koldo bastantes veces por teléfono, pero que hablaba más con Ábalos como responsable de Organización del PSOE, y que tras la salida de Ábalos del Gobierno solo habló con Koldo "dos o tres veces".

Sí que reconoció que tuvo relación con Koldo García anteriormente, más concretamente desde "finales de 2010 o principios de 2011", cuando éste se acercó a "afiliarse" al PSOE y le consideraba "un compañero".

También explicó Cerdán que fue él quien propuso a Koldo venir a Madrid a "custodiar" los avales de Pedro Sánchez antes de las primarias socialistas y que fue a partir de ahí cuando el propio Koldo se "ofreció para trabajar" y el partido terminó situándole como conductor de Ábalos, un cargo que ostentó hasta que en 2018 se convirtió en asesor del ministerio de Fomento.