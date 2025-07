Celia Villalobos: "No puedes mandar 650 menores a Andalucía, a Valencia y a Madrid porque gobierne el PP"

Tras el plantón del PP al Gobierno por la reubicación de menores migrantes no acompañados, la exministra Celia Villalobos ha expresado su rechazo a la gestión del Ejecutivo por tratar a los menores "como mercancía" y de generar innecesariamente "tensiones sociales".

Villalobos critica que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, se vean obligadas a recibir a cientos de menores, mientras Cataluña y el País Vasco, socios parlamentarios del Gobierno, quedan fuera del reparto. "No puedes mandar 650 menores a Andalucía, a Valencia y a Madrid porque gobierna el PP".

La exministra lamenta que las decisiones se comuniquen por los medios sin previo acuerdo con las administraciones implicadas. "Enterarte por los medios de que te van a llegar 500 niños como si fueran una mercancía, 500 kilos de patata... no, mire usted, no", señala. Villalobos insiste en la necesidad de una estrategia consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas, y propone una solución basada en la formación profesional. "Tenemos un déficit de 750.000 trabajadores en la construcción. ¿Por qué no crear un organismo en el Ministerio de Trabajo que forme a estos chavales y les ofrezca un futuro digno?", plantea.

Más allá de la crítica, Villalobos apela al sentido común y a la humanidad. Defiende que los menores migrantes deben ser integrados adecuadamente, evitando que queden en la inacción o en entornos que favorezcan la marginación. Puso como ejemplo la integración laboral en sectores turísticos, donde muchos jóvenes de origen extranjero trabajan con éxito tras haber sido formados.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para este jueves, fue finalmente cancelada por falta de quorum, debido al plante de las comunidades del PP, que consideran "ilegal" la convocatoria. Villalobos considera que se está provocando un choque institucional innecesario: “Estamos creando tensiones sociales innecesarias. No se puede tratar este tema a golpe de decreto y sin sensibilidad”.

Sus palabras reflejan una preocupación compartida por muchos dirigentes autonómicos del PP: que el reparto de menores se utilice como herramienta política, ignorando las capacidades reales de acogida y el bienestar de los propios menores.