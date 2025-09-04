Celia Villalobos, sobre la ausencia de Feijóo en la apertura del Año Judicial: "Sánchez iba a usar esa foto 40 años"

La exministra de Sanidad y exdirigente del PP, Celia Villalobos, ha valorado la decisión de Alberto Núñez Feijóo de no acudir a la apertura del Año Judicial, que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo. Considera que su presencia habría derivado en una imagen incómoda y políticamente costosa para el líder de la oposición.

En Por Fin, Villalobos ha subrayado que la asistencia del presidente del PP no es obligatoria ni figura en el protocolo oficial del acto, reservado fundamentalmente a representantes del Poder Judicial y miembros del Gobierno. “Los que tienen que estar allí son la justicia y parte del gobierno. El líder de la oposición se le invita, pero no es de las personas que tenga que estar en la organización de ese acto”.

La exministra explica que la controversia se centra en el saludo institucional al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya presencia Feijóo calificó previamente de “provocación”. Según Villalobos, el saludo habría tenido un enorme coste político: “Si el señor Feijóo le da la mano al señor Fiscal General, eso lo va a usar don Pedro Sánchez durante 40 años. La fotito. En el fondo, usted y los de los amiguitos del PSOE y de Sánchez, sobre todo, y los de Vox que también van a sacar la maldita foto”.

El propio Feijóo ya había explicado que la decisión de ausentarse se tomó a finales de julio, tras recibir la invitación formal, y que fue comunicada el día 31 de ese mes a la autoridad judicial. El líder popular argumentó que su decisión respondía a la “anomalía” de que el fiscal general se dirigiera a magistrados del Supremo que investigan su propio procesamiento. “No podemos considerar normal lo que es excepcional. No ocurre en ningún país de Europa”, señaló días antes.