Las causas contra el entorno de Sánchez amenazan sus planes electorales: así será el calendario judicial de los próximos meses

En las últimas horas hemos escuchado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmar que tiene decidido volver a presentarse a la reelección en las próximas elecciones generales y agotar la legislatura en 2027, pero algunos expertos apuntan a que el avance de los procesos judiciales que investigan a su entorno podría cambiar los planes del presidente.

Esta semana hemos conocido el procesamiento de su hermano, David Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias; y la separación de la causa de la malversación contra su esposa, Begoña Gómez, que podría ser juzgada ante un jurado popular.

Este miércoles, Sánchez defendió la inocencia de ambos desde Nueva York, donde se encuentra participando en la Asamblea General de la ONU, y aseguró que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

Pero no son estos los únicos casos que rodean a un Sánchez que también puede ver próximamente cómo se abren los juicios contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra su ex número dos y ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Es precisamente el juicio contra García Ortiz el que primero podría abrirse y uno de los más relevantes, pues será la primera vez en la historia de nuestro país que un fiscal general se siente en el banquillo. Imputado por revelación de secretos, se prevé que el juicio oral comience en noviembre y que sea juzgado por un tribunal de mayoría conservadora.

La causa separada de Ábalos y Koldo

El siguiente juicio en abrirse podría ser, a principios de 2026, el de José Luis Ábalos y Koldo García en el conocido como 'Caso mascarillas', una de las causas que rodea al PSOE y que investiga dudas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

También está pendiente de la investigación de presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas a cambio del cobro de distintas comisiones que también atañe a Santos Cerdán, pero esta va a otro ritmo.

En lo referido al 'Caso Mascarillas', Ábalos y Koldo podrían sentarse en el banquillo a principios del próximo año.

Su familia

Y si seguimos avanzando en calendario aparecen los posibles juicios a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, que podrían dar comienzo antes del verano de 2026.

A David Sánchez se le acusa de prevaricación y tráfico de influencias por utilizas su "influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio" y conseguir un trabajo en la administración pública como coordinador de actividades de los conservatorios de música.

Begoña Gómez, por su parte, tiene dos causas abiertas después de que el juez Peinado separara la malversación del resto de delitos por los que investiga a la esposa de Sánchez. Es precisamente por esta causa por la que podría ser citada antes del verano.

Mientras, Peinado sigue investigando a Gómez por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional.