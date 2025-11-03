Catalá, Mompó y Pérez Llorca, las opciones que baraja el PP para suceder a Mazón

La posible dimisión de Carlos Mazón abre un escenario incierto en la política valenciana. En el PP se multiplican las cábalas sobre quién podría asumir el relevo al frente de la Generalitat, una decisión que dependerá tanto de los equilibrios internos del partido como de la capacidad de mantener el apoyo de Vox en Les Corts.

El partido celebra este lunes la reunión mensual de su Ejecutiva nacional en la sede de Génova, en la que se debatirá la elección de su relevo y los siguientes pasos a seguir. Posteriormente, se espera que tanto Mazón como Feijóo comparezcan ante los medios para informar de los resultados.

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, es la favorita de la dirección nacional del PP. Con experiencia institucional, proyección mediática y el aval de haber ganado con holgura en la capital, Catalá es vista por Génova como la figura idónea para encabezar un nuevo proyecto político.

Otro de los posibles sucesores es Vicent Mompó, que sería la apuesta del propio Mazón y el que tendría más apoyos dentro del Partido Popular Valenciano. Es el actual presidente de la Diputación de Valencia y líder del PP provincial. La semana pasada conversó con Carlos Alsina en uno de los programas especiales de Más de uno desde los municipios afectados de la dana, donde habló de la situación de Mazón.

La convocatoria de elecciones en manos de Vox

El futuro inmediato del Gobierno valenciano dependerá, en todo caso, de los acuerdos que el PP logre cerrar con Vox, socio imprescindible para mantener la actual mayoría. Si el entendimiento se rompe, la única salida podría ser un adelanto electoral. Para evitar las elecciones sería necesario investir a un diputado de Les Corts como solución transitoria.

Ni Mompó, ni Catalá lo son, por lo que un tercer perfil temporal podría ser el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. Su condición de diputado autonómico facilitaría un relevo rápido sin necesidad de disolver las Cortes. En caso de que el partido opte por una solución provisional hasta las próximas elecciones de 2027, su nombre gana enteros.