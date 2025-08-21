Castilla y León pagará el alquiler a los que hayan perdido la vivienda por los incendios

La Junta de Castilla y León ha anunciado que abonará el importe del alquiler de las familias que hayan perdido su casa a causa de los incendios de este verano mientras se rehabilita o reconstruye la vivienda donde residían habitualmente. De esta manera lo ha comunicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Asimismo, Blanco ha detallado que las ayudas se tramitarán a través de un anexo del Acuerdo Marco de Servicios Sociales.

Concretamente, el estamento autonómico ha incluido en las partidas destinadas a cubrir los gastos generados por la emergencia naturales las ayudas para el pago de alquileres u otras estancias a las familias que hayan visto dañada o perdida su vivienda. Además, este paquete es compatible con las ayudas anunciadas por el Ejecutivo autonómico y que otorgan hasta 500 euros a cada familia desalojada y hasta 184.000 euros en caso de haber perdido la casa.

Por otra parte, Blanco ha detallado que cada caso será estudiado pormenorizadamente y que para solicitar estas prestaciones no será necesario presentar un justificante, sino que será suficiente con presentar una declaración de responsabilidad firmada. De hecho, a quienes lo soliciten se les reubicará en espacios de la Junta, como residencias de mayores, o se les ayudará al alquiler.

Igualmente, los negocios que hayan tenido que bajar la persiana a causa del fuego, tampoco tendrán que presentar las cuentas para cobrar los 5.500 euros de ayuda. Bastará con estar asentado en los municipios del listado que ha publicado la Junta y estar al corriente en el pago de la Seguridad Social.

Además, la misma rueda de prensa en la que Blanco ha anunciado estas medidas, le ha servido al portavoz de la Junta, Carlos Fernández, para hacer balance de las personas desalojadas. En total hay 2.504 personas evacuadas de más de 60 localidades de la Comunidad. Las provincias más afectadas son León (36), Zamora (20), Palencia (6), Salamanca (3) y Ávila. No obstante, más del 75 % de personas evacuadas ya han regresado a sus hogares.