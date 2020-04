Castells pide a los docentes una alternativa de exámenes online y evaluación continuada

El ministro de Universidades, Manuel Castells, recomienda programar exámenes online y una evaluación continuada como alternativa, en caso de que no se puedan realizar pruebas presenciales. Añade que el curso no puede acabar en fuera de los plazos establecidos y ha reconocido que las Universidades no estaban preparadas para formaciones online, pero que lo han acabado consiguiendo dos meses después, por lo que "seguro que estarán preparadas para evaluar de forma telemática".

Castells ha dejado claro que no habrá aprobado general, pero sí que ha pedido flexibilidad para saber adaptarse a las situaciones que cada estudiante esté sufriendo.

