Caso Mediador: el exdiputado del PSOE asegura que es "una víctima" y la oposición pide explicaciones a Sánchez

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, considerado uno de los cabecillas del "caso Mediador", en el que se investiga una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario y de otras actividades, niega los delitos de corrupción que se le imputan, reitera que tiene la conciencia tranquila y afirma que es "una víctima".

Así lo manifiesta en una entrevista que publican este lunes los diarios "La Provincia" y "El Día", en la que admite haber conocido al intermediario que da nombre a esta investigación en 2019, cuando era director general de Ganadería del Gobierno canario, ya que Marco Antonio Navarro Tacoronte fue a visitarle a su despacho junto a un empresario de Tenerife dedicado a las renovables para preguntarle si los ganaderos estarían interesados en instalar energía fotovoltaica.

Ya siendo diputado en el Congreso, Navarro Tacoronte volvió a hacerle la misma consulta de la mano de otro empresario especializado en energías renovables, Antonio Bautista, detenido en esta causa y a quien el socialista califica como "una persona seria, sin tacha".

Fuentes Curbelo explica que esa consulta era pertinente, no por haber sido director general de Ganadería del Gobierno canario, sino porque él es ganadero profesional y conoce a casi todos los empresarios del sector de su isla natal, Fuerteventura, si bien asegura que ni Navarro ni Bautista le propusieron "absolutamente ningún tipo de negocio, ni la intermediación, ni nada".

"No tenía ningún tipo de vinculación con el Gobierno de Canarias. Y en el Congreso de los Diputados, como comprenderá, ahí se legisla. No se hace intermediación para operaciones comerciales ni nada de eso", afirma en la entrevista en la que recuerda que su trabajo en la Cámara Alta "consistía en temas fiscales, de Hacienda", porque "era miembro de la Comisión de Hacienda, portavoz adjunto y miembro de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo".

Niega haber ofrecido favores ni subvenciones

Fuentes Curbelo niega tajantemente que haya ofrecido a alguien obtener subvenciones y favores o reducir sanciones, tal y como se afirma en el sumario de este caso, y también conocer a la única persona que permanece encarcelada por esta trama, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

"¿Cómo puede existir una trama u organización criminal en la que el supuesto cabecilla, que según la Policía soy yo, no conozca de nada al general de la Guardia Civil que dicen que es el segundo? En ninguna parte de las diligencias consta ninguna referencia o prueba de que yo conozca al guardia civil; es más, en mi interrogatorio ni el fiscal ni la jueza me preguntaron nada al respecto. En su declaración el guardia civil manifestó no conocerme de nada", dice.

El exparlamentario socialista también dice que "es rotundamente falso que se organizara un 'tour' con empresarios, como se pretende hacer ver en la prensa, que comenzara en el Congreso, continuara con comilonas y acabara en clubes nocturnos" o que haya pedido "a ningún empresario de los que aparecen en el sumario que aporten dinero al club de fútbol de su pueblo, Tetir", del que es presidente.

Sobre las fotos que se han difundido y en las que aparecer con el supuesto mediador, Antonio Navarro, en un club de alterne, Fuentes Curbelo afirma que "eso es lo que él dice" y niega haber" ido a ningún tipo de fiesta".

Se lamenta de que sus compañeros del partido le hayan dado la espalda y no se hayan puesto en contacto con él en los últimos días, tras su detención, y nombra entre ellos al secretario general del PSOE en Fuerteventura, Blas Acosta, a quien recuerda que apoyó cuando él estuvo procesado en otra causa que quedó archivada.

El PSOE pide "extremar precauciones" y el PP exige responsabilidades

El PSOE ha pedido a sus representantes en el Congreso "extremar precauciones" con su conducta tras el caso Mediador, en el que ha sido detenido el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y confía en que esta trama no afecte electoralmente al partido, según fuentes de la Ejecutiva Federal. Las mismas fuentes son conscientes de que el PP intentará aprovechar el caso Mediador para tratar de perjudicar al PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Y aunque confían en que no les afecte al estar "circunscrito a una persona" que ha sido expulsada del partido, en referencia al exdiputado canario Fuentes Curbelo, no ocultan su "vergüenza" por este caso, que investiga una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero y alimentario y de otras actividades.

De hecho, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de "gravísimos" los hechos que se han ido conociendo.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Ferraz tras la Ejecutiva Federal del PSOE, ha dicho que en la reunión han destacado la "rapidez" y "prontitud" con la que actuó el partido, al expulsar a Fuentes Curbelo de la formación y pedirle que entregara el acta de diputado "a las 16 horas" de que trascendiera el caso y "antes de esperar cualquier pronunciamiento judicial".

"Este partido vuelve a manifestar su tolerancia cero con la corrupción. En el momento que se tiene conocimiento de que alguien de nuestras siglas pueda estar inmiscuido en un caso de corrupción se va a obrar con la misma celeridad", ha añadido.

Una actitud que ha contrastado con la del PP, al reprochar al líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, haber comido este domingo con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que está investigado por la adjudicación de un contrato sin concurso público.

También ha criticado al PP por no haber actuado con "celeridad" contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y por haberse hecho fotografías con ella apoyándola como candidata, pese a las dudas sobre el origen de parte de su patrimonio que los socialistas llevan tiempo denunciando.

Además, ha señalado que la Fiscalía acaba de pedir quince años de cárcel a el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen y "el PP todavía no lo ha expulsado de su partido".

Ayuso pide explicaciones a Sánchez: "Tito Berni hará caer este Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar explicaciones sobre el caso Mediador de presunta corrupción en que está involucrado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes --alias 'Tito Berni'--: "Tito Berni va a hacer caer este Gobierno".

Así se ha pronunciado en un discurso en el Círculo Ecuestre de Barcelona este lunes, donde ha llegado acompañada por el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, y ha sido recibida por el presidente del Círculo, Antonio Delgado, y el vicepresidente, Enrique Lacalle.

"Se hablaría mucho más de ello si no se hubiera cruzado por delante una innecesaria moción de censura que va a ser un señuelo contra el PP en los próximos meses", ha lamentado Ayuso sobre la iniciativa registrada este mismo lunes por Vox.