Casimiro García-Abadillo: "Es denunciable y ridículo el comentario de Óscar Puente sobre Mazón"

La Aemet mantiene desde este domingo la alerta roja en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia por lluvias torrenciales, lo hizo publicando una publicación en X en la que alertaba a la población del "peligro extraordinario" por la posibilidad de "inundaciones y crecidas repentinas en cauces".

Este mensaje de aviso a la población aumentaba la preocupación por cómo esta situación iba a afectar a las zonas afectadas por la dana en Valencia de cuya tragedia se cumple ahora once meses. Las clases se han suspendidos, se recomienda el teletrabajo y se han registrado retrasos en la red ferroviaria tanto en Cataluña como en Comunidad Valenciana.

En este contexto, y con el recuerdo de la tragedia de la dana como fondo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, conocido por su profusión en redes sociales publicó el siguiente comentario en X: "¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?". Se refiere Puente a la polémica comida que compartió en este restaurante de la capital valenciana el presidente de la Generalitat junto a la periodista Maribel Vilaplana el día fatídico de la dana, que provocó la muerte de más de 200 personas.

"Es denunciable"

En la tertulia de 'Más de uno' han celebrado que once meses después de la riada se ha demostrado que "la situación es diferente" y que las autoridades han reaccionado a tiempo enviando alertas y previniendo a la población de posibles problema.

En este sentido, Casimiro García- Abadillo ha destacado que la tragedia demostró la importancia de la colaboración entre las administraciones, por ello le parece "denunciable y ridículo" el comentario de Óscar López sobre Mazón en un momento en el que la población está pensando que le puede venir una desgracia.

El ministro publicó después de este polémico comentario otro en el que abundaba en su censura al presidente valenciano y a los que le criticaban por señalarlo: "No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón…en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta", se recreó el titular de Transportes.

Este domingo se celebró la úndécima manifestación contra el presidente de la Generalitat por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Mazón ha presidido esta mañana una reunión extraordinaria del Gobierno valenciano, en la que se ha dado cuenta de las incidencias por el temporal de lluvias en las áreas de su competencia.

La delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha destacado en Más de uno la colaboración "total" entre todas las administraciones para hacer frente a este nuevo episodio de lluvias torrenciales que amenaza a la región.

La delegada del Gobierno ha insi