Casimiro García-Abadillo, sobre los comentarios de María Jesús Montero señalando a Ouigo: "Es como si fuera una vecina de la calle"

El director de El Independiente, Casimiro García-Abadillo, se ha pronunciado en Más de Uno acerca de las explicaciones que ha dado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el origen del caos ferroviario provocado por un tren de Ouigo que se quedó parado en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía el lunes. El periodista ha exclamado que "a mí lo que me sorprende es que la vicepresidenta primera del Gobierno hace un comentario como si fuera una vecina de la calle".

"'Me han dicho que las locomotoras de Ouigo parece que no van bien', pero oiga si usted es la número dos del Gobierno, si usted tiene información", ha expresado en tono de indignación y ha proseguido: "Si usted tiene información o el ministro le ha comentado ese tema, eso es algo grave, ustedes tendrían que actuar contra esa empresa porque sus locomotoras están provocando el caos".

Posteriormente, ha hecho alusión a la falta de autocrítica: "Lo deja así como si no fuera con ella, como si fuera algo ajeno, absolutamente, que el Gobierno hace mucho esta función, como si no fuera con ellos". Igualmente, ha incidido en la "sensación de caos" percibida por la ciudadanía: "Hasta hace no mucho el AVE era un modelo de tren, de puntualidad, etc". "Acordaros de aquellos tiempos en los que si llegaba tarde te devolvían la mitad del billete, ahora tienes que llegar tres días tarde para que te den algo", ha añadido.

Después ha tornado sus críticas contra el ministro Puente, de quien ha afirmado que ve estas situaciones como "una normalidad": "Cuando habla de estos temas dice: 'Bueno, es lógico, antes iban 100 trenes, ahora van 300 y es lógico'". "Oiga cómo que es lógico el deterioro de la calidad, si ahora van 300 usted tendrá que preparar la infraestructura para que de para 300 trenes", ha aseverado.

Igualmente, ha criticado que el ministro de Transportes utilice sus redes sociales para criticar a la oposición, en lugar de gestionar estas crisis: "Qué es esto de estar todos los días haciendo tweets metiéndote con el PP enseñando a tu niño, dice usted tiene que encargarse de lo que tiene que ver con su gestión". Esto, según García-Abadillo tiene consecuencias graves, puesto que "luego nos enteramos de las cifras, por ejemplo, en las ayudas europeas. Italia ha conseguido ya el 67% de las ayudas europeas, España solo ha recibido el 30%".

"España no ha gestionado bien esa recepción de ayudas, estamos ante un Gobierno que ante la percepción ciudadana, al margen de la corrupción y los escándalos, no funciona", ha concluido.