Carolina Bescansa, sobre votar a los 16 años: "Si el sistema ya te permite trabajar, te puede permitir votar"

Uno de los debates que de vez en cuando sale al primer plano es el de la posibilidad de rebajar la edad de voto a los 16 años. Esta es una reivindicación que procede tradicionalmente de los partidos de izquierda. De hecho, en el pasado mes de abril, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presentó el borrador de la primera ley de Juventud en la historia de la democracia, que incluye que el derecho a voto bajaría a los 16 años.

Este tema ha sido objeto de debate en el programa 'Por Fin'. Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos y diputada por la formación morada en el Congreso por Madrid en la XI y XII legislatura, ha sido contundente al pronunciar su opinión al respecto de esta cuestión: "Si el sistema ya te permite trabajar, te puede permitir votar".

La exdiputada ha justificado su opinión con que en España, se puede empezar a trabajar a los 16 años, por lo que "me parece que la edad a la que se tiene que poder votar son los 16 años". La solución, a su juicio, "si no queremos que la gente vote con 16 años", es que la educación sea "obligatoria hasta los 18".

Lo primero que votas articula o condiciona lo que vas a votar en adelante

Según el último CIS, quienes se beneficiarían del voto joven son los partidos de derecha y ultraderecha. Concretamente, Vox es el partido predilecto por los jóvenes, con un 25% de intención de voto.

Si bien, para contrarrestar esta afirmación, Bescansa ha aportado sus propios datos sobre la mesa. Ha indicado que en realidad ese 25% es solo una cuarta parte de todo el voto joven, ya que las estadísticas muestran que "la mitad de la gente que vota por primera vez, no vota" y que la otra mitad se divide entre "un 25% vota lo que votan sus padres" y el otro son los que votarían a la derecha.

Preguntada por si esto significa que el voto joven no tiene peso en el resultado general, Bescansa ha indicado que "históricamente no", pero que no hay que medirlo en términos cuantitativos, sino "cualitativos", porque "lo primero que votas articula o condiciona lo que vas a votar en adelante".

La ministra garantiza que la futura ley de juventud incluirá el voto a los 16 años

El pasado 20 de junio, diferentes organizaciones juveniles han entregado sus propuestas para la nueva Ley de Juventud, la cual se está elaborando a partir de un amplio proceso participativo y escuchando "voces diversas de todos los territorios del Estado", según el Ministerio.

Rego confirmó que el derecho a voto a los 16 años "estará recogido en el borrador de la futura Ley de Juventud porque ensancha la democracia y porque reconoce la imprescindible participación política de los jóvenes".

"La ley que estamos construyendo tendrá mecanismos reales de aplicación y con garantías. No se trata de una declaración de intenciones, sino un instrumento útil para transformar la realidad", aseguró la ministra. "Esta ley no será la ley del Ministerio, será la de todos vosotros", concluyó su intervención.