Carolina Bescansa y Víctor Guillot, a los que llaman "batucada" a la Flotilla: "Es repugnante. Esa gente me da asco"

La Global Sumud Flotilla, el grupo de embarcaciones que partió de España, Túnez, Italia y Grecia en misión humanitaria hacia Gaza fue interceptada en la madrugada del jueves por el Ejército israelí en aguas internacionales.

En ella viajaban más de 400 integrantes que se dirigían a la Franja de Gaza para proveer de ayuda humanitaria a sus habitantes, pero antes de llegar a su destino fue interceptada por Israel y sus ocupantes trasladados al puerto para ser repatriados a sus países de origen.

El destino de la Flotilla ha sido objeto de polémica y de comentarios y críticas en distintas esferas políticas. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la calificó de "asamblea de facultad flotante" que había ido a darse "el baño" para después cobrar "subvenciones para chiringuitos".

"Batucada del Mediterráneo"

El portavoz de los 'populares' en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, aseguró también que "el Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa antes de que la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo".

Entre protestas de la oposición, Díaz-Pache añadió que Ada Colau era "una gran heroína" que se había "sacrificado" por todos "bañándose en las calas de Menorca o las Islas Griegas": "Si Israel tuviera las ganas de hacer daño, dejaría a Colau en Gaza como alcaldesa".

"Urge una reflexión sobre los límites de la política"

Estas declaraciones han sido objeto de debate en 'El gabinete' de 'Julia en la onda', donde los tertulianos han criticado duramente la posición del PP y los calificativos hacia la Flotilla.

"Esa gente me da asco. Es repugnante", así de tajante se ha mostrado Víctor Guillot al ser preguntado al respecto. Mientras, Carolina Bescansa ha espetado que esto "visibiliza hasta qué punto es urgente una reflexión sobre los límites de la política y los límites del insulto".

"Es realmente repugnante el nivel del debate político al que estamos llegando, pero hacerles mucho caso cuando dicen estas cosas es peor. Lo único que hacemos es que la próxima que digan sea más grande para tener garantizado su espacio. Porque siempre parece que no hay un plus ultra y se superan diciendo que ahora hay turismo bélico", ha afirmado.