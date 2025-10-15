Carmen Pano no declara pero se ratifica en los pagos en metálico en Ferraz

Carmen Pano se presentaba muy pronto a la sala Clara Campoamor del Senado. Tan pronto que aún no habían llegado muchos medios de comunicación, ni los senadores de la Comisión Koldo.

Pero después de someterse gustosa a la sesión fotográfica habitual de los comparecientes y ante la primera pregunta de la senadora de UPN, Marimar Caballero, llegaba una desilusión y una confirmación:

Me ratifico plenamente en mis declaraciones prestadas

No hay declaración por su parte pero asegura: "me ratifico en mis dos declaraciones prestadas ante el juez". Esto es, que llevó 90.000 euros en metálico en dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en octubre de 2020.

Y que lo hizo "por orden de Víctor de Aldama" -el otro empresario principal de la trama de Hidrocarburos y de la trama de Mascarillas.

Para más detalles, Pano confirmó ante el juez del Supremo que hizo esa visita a la sede del PSOE en dos ocasiones; una acompañada por su propia hija y otra en un vehículo conducido por un chófer que puso a su disposición Claudio Rivas, otro empresario relacionado con la trama.

Carmen Pano, "con todo respeto a la Comisión", ha decidido no declarar porque a su juicio y por consejo de sus abogados, su declaración en el Senado -dado que tiene la condición de investigada y de testigo en la Audiencia Nacional y en el Supremo- puede interferir en su derecho de defensa consagrado en la Constitución".

Ante las preguntas del PP, la empresaria asentía y mascullaba de nuevo "me ratifico".

La sesión transcurría -como tantas otras de imputados e investigados que se niegan a declarar- como un monólogo de los senadores de UPN, VOX y PP. Pero al menos el senador Santamaría de este último partido conseguía arrancarle de nuevo la clave de la sesión de hoy: que se ratifica hoy aquí de lo dicho ante los jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional sobre la entrega de dinero en metálico en la sede del PSOE.

Pano aseguró en su día que ese dinero era para financiar al PSOE

La compareciente ha permanecido sin decir palabra mientras el senador Gordillo de VOX le preguntaba si era verdad lo que dijo al periódico The Objective cuando señaló: "A mi me dijeron que ese dinero (los 90.000 euros entregados en Ferraz) eran para financiar a ese partido.

Los senadores de la Comisión le han preguntado sin éxito qué contraprestación obtenía del PSOE por entregar ese dinero.

Cabe recordar que Pano está siendo investigada en la trama Hidrocarburos que tenía como referencia a la sociedad Olivia Petroleum y en ella están denunciadas decenas de acusados vinculados a empresas a los que la citada compañía vendía combustible.

Muchas de estas empresas compradoras como Sarakuru Investments, Promalter Market o Ornus Import tenían -siempre según la UCO- a Carmen Pano como administradora única, según consta en el Registro Mercantil.

Por su lado, el senador Latorre del PSOE ha denunciado ante la Comisión Koldo la intención del PP en que la opinión pública crea que el hecho de que el PSOE haya pagado con dinero en metálico es sinónimo de algún ilícito penal y durante su intervención ha negado que el partido al que representa en esa comisión haya pagado con dinero negro alguno de los gastos de sus altos cargos.