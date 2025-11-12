Carmen Morodo, sobre el papel de los periodistas en el juicio al fiscal: "El secreto profesional limita el valor de sus testimonios"

La tertulia política de Más de uno, en Onda Cero, ha abordado este miércoles las claves del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En ese contexto, la periodista Carmen Morodo ha señalado que "no hay ninguna duda de que hay una participación directa, directa del Fiscal General del Estado en la organización de todo esto".

Durante su intervención, Morodo ha defendido que serán los magistrados del Tribunal Supremo quienes deban determinar si García Ortiz es "responsable directo de la filtración de información secreta", pero ha insistido en que sí percibe una implicación "en organizar todo este tinglado, en la respuesta y en evitar que se les vaya de las manos el relato".

La periodista también ha hecho referencia al papel de los periodistas citados como testigos, que han declarado en las últimas sesiones del juicio. En su opinión, el uso del secreto profesional, que varios informadores han invocado en sus comparecencias ante el Supremo, reduce el alcance de sus testimonios:

El secreto profesional y que se amparen en el secreto profesional, limita para mí, aunque estén haciendo lo que la ley les permite hacer, el valor de sus testimonios. No quiero decir ni que mientan ni que no mientan, pero limita porque hay muchos interrogantes a los que no están respondiendo

Morodo ha apuntado además que, a su juicio, la Fiscalía maneja información de manera "discriminada" y con fines políticos, una práctica que, según ha dicho, "no viene solo de esta época, pero ahora se ha hecho más evidente".

La Fiscalía maneja la información de manera absolutamente discriminada, y se producen filtraciones que utiliza con un interés político

Por último, ha expresado su inquietud por la posible reacción del Gobierno en caso de que la sentencia sea condenatoria:

Me preocupa muchísimo la reacción del Gobierno, porque si en pleno juicio ya ha fijado esa posición del Presidente, con una interferencia que es absolutamente inaceptable, de llegarse a ese escenario, pues yo me temo lo peor

Un juicio histórico contra el fiscal general del Estado

El juicio contra Álvaro García Ortiz, que se celebra en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es el primero en la historia de la democracia española contra un fiscal general del Estado. Está acusado de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía dos delitos fiscales.

El proceso comenzó el 3 de noviembre de 2025 y concluirá el próximo 13 de noviembre, tras seis sesiones con cerca de 40 testigos, entre ellos periodistas, fiscales y agentes de la UCO. García Ortiz se enfrenta a hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación si es declarado culpable.