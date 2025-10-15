Carmen Morodo, sobre incluir el aborto en la Constitución: "Es una engañifa para volver a polarizar y confrontar"

El aborto vuelve a estar sobre la mesa, sobre todo después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que el Consejo de Ministros está iniciando el trámite para blindarlo como derecho en la Constitución. Si bien, la medida ha generado críticas porque, según los expertos, "algo que hasta ahora era un derecho fundamental, deja de serlo", tal y como ha comentado Miguel Presno Linera, catedrático en Derecho constitucional, en declaraciones a Onda Cero.

La misma opinión ha expresado la periodista Carmen Morodo en la tertulia de Más de uno: "Es una engañifa para polarizar, confrontar y volver otra vez a señalar al PP si hay un debate parlamentario". Morodo no entiende que, si "tenemos un gobierno tan preocupado por las mujeres" por qué "no modifica los agujeros que hay ahora en la ley y elimina las diferencias territoriales".

"A mí me toca bastante las narices" ha manifestado Morodo, quien ha aconsejado al Ejecutivo dejar de "meterse en aventuras que sabe perfectamente que no son viables", aunque intente construir el relato a su favor, como "esto de la reforma constitucional".

Critica que el Gobierno cosntruya el relato de algo que sabe que "no se va a ejecutar"

La realidad es que, según la propuesta del PSOE, el derecho al aborto se va a incluir como apartado en un derecho que ya existe, el derecho a la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución, y para ello solo es necesaria una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras, tanto en el Congreso, como en el Senado.

Sin embargo, si realmente se incluyera el derecho al aborto como derecho fundamental en la Constitución sería necesario un procedimiento más complicado, una reforma constitucional con elecciones incluidas. Por ello, ello Morodo avisa al Gobierno de que no construya "el relato" de reforma constitucional, porque sabe que "no se va a poder ejecutar".

Recuerda al PP que la ley del aborto se aprobó "por consenso" y tiene que aplicarse en todas las CC.AA.

En su intervención también ha cargado contra el PP, ya que no entiende "el lío constante" en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo se mete siempre. Según Morodo es "tan simple" como decir: "Apoyo a la maternidad en aquellos casos en los que las mujeres se quedan embarazadas y quieran seguir adelante, pero no tengan recursos puedan hacerlo".

Sin embargo, eso "no se ejecuta", a pesar de que la ley del aborto se aprobó "por consenso" y tiene que cumplirse "en todas las Comunidades Autónomas", tal y como ha recordado. La ley del aborto entró en vigor el 5 de julio de 2010 bajo el nombre oficial de Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.