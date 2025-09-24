Carmen Morodo: "Está la idea de si Sánchez está intentando convertir Gaza en el Irak del PP"

La periodista Carmen Morodo ha analizado en Más de Uno lo sucedido en la última sesión plenaria del Congreso en la que se tumbó el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Morodo ha incidido en que las formaciones están entrando en clave electoral y que una de las estrategias de Sánchez es intentar "convertir Gaza en el Irak del PP", así como "utilizar la televisión pública y todos los medios para ponerlos en campaña". Esto, según Morodo, se puede deber a que al presidente se le pueda ocurrir que "la agenda judicial se vea interrumpida por una convocatoria electoral".

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno debería ser un "actor que dirige", sin embargo, a su modo de ver, ahora es un "Gobierno que resiste difícilmente". Por tanto, ha afirmado que el Ejecutivo "ya está enterrado". Lo que ha provocado el aceleramiento del posicionamiento de las formaciones, ya que si no se mueven o se posicionan en cada sesión plenaria "les puede perjudicar". "Nadie sabe cuándo van a ser las elecciones, pero todos dan por descontado que ya estamos en tiempo electoral", ha añadido.

Por otra parte, la periodista ha repasado el papel de Junts, de quienes han asegurado que ya "han tomado la decisión" de entrar en modo electoral. Morodo ha expresado que siempre están "amagando" y que han hipotecado su partido "a la figura de Puigdemont". Del mismo modo, ha reseñado el hecho de que persistir en la amenaza de tomar una decisión de ruptura, puede provocar que "pierdan cualquier credibilidad".

En última instancia, la periodista ha sentenciado que Junts ya no es "decisivo en Madrid", debido a que no hay "una mayoría que les permita sacar nada adelante". Pero, más grave aún, según Morodo, es que "tampoco son un actor decisivo en Cataluña", algo que a su entender "debería de preocuparles más".

Por último, ha augurado más derrotas para el Ejecutivo en las sesiones plenarias, puesto que es "un Gobierno que ya no decide nada, no en descomposición, sino descompuesto". Prueba de ello es que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el embargo de armas a Israel, sin embargo, Morodo ha recalcado que la coalición sabe que "tampoco saldrá adelante en el Congreso de los Diputados".