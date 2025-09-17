POLÍTICA

Carmen Morodo, sobre el embargo de armas a Israel: "A ver cómo lo hacen para que no afecte a la seguridad nacional"

La periodista ha repasado en Más de Uno la actualidad del conflicto palestino-israelí y de las posturas que está tomando al respecto el Gobierno.

Carlos Martín

Madrid |

El Gobierno anunció la semana pasada nueve medidas "para frenar el genocidio en Gaza", entre las que se encontraba la aprobación urgente de un real decreto ley por el que se concretaría el embargo de armas a Israel. Sin embargo, dicha propuesta aún no se ha detallado y tanto los socios de Gobierno, como de investidura, han comenzado a presionar al Ejecutivo. Ante esta situación, la periodista Carmen Morodo ha explicado en Más de Uno que no es una situación sencilla, y ha mostrado sus dudas sobre cómo actuará el Ejecutivo, para que no se vea afectada "la seguridad nacional".

Asimismo, Morodo ha destacado otras problemáticas que pueden darse durante la tramitación, tales como trasladar la propuesta "a un papel", poner de acuerdo "a varios ministerios" y conseguir que ante la opinión pública no quede como "una chapuza o mentira". Por eso ha recomendado al Gobierno que lo primero que debe hacer es preparar "bien la medida", ver "hasta donde puede llegar" y, posteriormente, proceder.

No obstante, la periodista ha entendido que el presidente quiera tomar "la iniciativa en el ámbito nacional e internacional", puesto que el conflicto entre Israel y Palestina moviliza a "la izquierda, al electorado progresista y a los jóvenes". Pese a todo, ha recordado que en España hay una serie de bases estadounidenses que "mandan más que lo que decida hacer el presidente del Gobierno".

Por su parte, la periodista Pilar Velasco ha recordado que Sánchez comenzó a hablar del embargo "el día después de la actuación de Melody en Eurovisión". Igualmente, ha aseverado "la desproporción del debate", puesto que en la Franja ya están ingresando "los tanques, drones y bombarderos", mientras que miles de personas tratan de huir "de un suelo que tiembla", mientras que nuestro debate es "si es oportuno afearle a Israel lo que está haciendo".

