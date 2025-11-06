Carlos Quero, sucesor de Ortega Smith, marca una nueva línea en VOX: "Ayuso niega la vivienda a los españoles"

El nuevo portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Carlos H. Quero, ha estrenado etapa en el partido con un discurso en el que ha aludido a Isabel Díaz Ayuso y la ha acusado de favorecer a los inversores extranjeros frente a los ciudadanos españoles en el acceso a la vivienda. "Ayuso niega la vivienda a los españoles", ha afirmado Quero durante su intervención.

El dirigente de Vox ha arremetido contra lo que denomina "una clase política que pone alfombra roja a los buitres y les dice que vengan". "Lo veríais hace poco con Ayuso. Aquí hay rentabilidades altísimas. En Madrid nuestros barrios son un caramelo apetitoso para la inversión. Que vengan aquí todos", denunció.

Quero acusó a la presidenta madrileña de "ofrecer a multimillonarios extranjeros deducciones fiscales del 20%, que niega a los compradores españoles". "Ana y Anselmo no pueden comprar. Usted, fondo de Ciudad de México, le abrimos la puerta y la alfombra roja. Estupendo, claro. La cuestión es para quién gobiernan, para quién gobiernan".

En su intervención, el portavoz de Vox ha definido a Ayuso como una dirigente "a la que le importa muy poco Madrid porque nunca habla de Madrid y siempre habla de todo menos de Madrid". "Madrid le importa un comino". Y le reprocha querer crear "la ciudad global" donde "caben todos los acentos menos el de la persona que lleva toda la puñetera vida viviendo en Aluche, en Villaverde o en Móstoles".

"Queremos que los propietarios sean los de aquí"

El dirigente ha puntualizado que la política del Ejecutivo madrileño favorece a inversores internacionales en detrimento de los vecinos: "Queremos que los que compren sean los de aquí, que haya más propietarios de Aluche, más propietarios de Villaverde, más propietarios de San Blas, no más propietarios de fuera". Y añade: "Lo único que debería importar a un gobernante español y a un gobernante de la Comunidad de Madrid es gobernar para los suyos, no para los de fuera".

También ha criticado la presión fiscal sobre la vivienda: "Sabréis todos que el precio final está inflado un 30% por los diferentes impuestos que los políticos van metiendo en todo el proceso de edificación, de promoción y de compraventa".