ANIVERSARIO DE LA DANA

Carlos Mazón: "El Gobierno no ha movido ni un solo papel en un año; si hoy volviese a llover igual, pasaría lo mismo"

El presidente de la Generalitat ha derivado las responsabilidades de la Dana nuevamente en el Gobierno Central a punto de cumplirse un año de la tragedia.

Nueva manifestación en Valencia: miles de personas piden la dimisión de Mazón a pocos días del aniversario de la dana

Maribel Vilaplana admite un fallo el día que comió con Mazón: "Ese fue mi error y desembocó un acoso brutal"

Marta Pérez | Agencias

Madrid |

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asegura que el Gobierno "no ha movido ni un solo papel en un año", por lo que si volviera a llover igual que el día de la Dana, "volvería a pasar lo mismo".

Así lo asegura en una entrevista en el diario El Español, en la que califica de "dislate" que Pedro Sánchez no haya querido reunirse con él y ha sostenido que "no se pueden hacer dos planes de reconstrucción".

"Que los satélites del Gobierno no llamen 'asesino' a quien no tenía información para actuar"

Además, indica que lo "único" que le pide a "los satélites del Gobierno es que no llamen 'asesino' a quien no tenía información para actuar".

Sobre si dimitiría en caso de imputación por la causa de la Dana, Mazón insta a "respetar el proceso" y añade: "no tengo tomada ninguna decisión porque el procedimiento está en marcha".

Además, resalta que para el día 29 de octubre de 2024, "la previsión de AEMET era que cayeran 180 litros y no 800; solo lo reconocieron 11 meses después".

Manifestación contra Mazón en Valencia

Miles de personas se manifestaron ayer sábado en Valencia para reclamar que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, asuma responsabilidades y dimita, , en el primer aniversario de las inundaciones por la dana en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

La marcha, convocada como cada mes desde la tragedia del 29 de octubre de 2024 por doscientas entidades sociales, cívicas y sindicales y que esta vez tenía el simbolismo de ser la del primer año de la catástrofe -se cumple el próximo miércoles-, reunió a más de 50.000 personas según la Delegación del Gobierno, 32.000 según la Policía Local.

