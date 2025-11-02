Carlos Mazón comparecerá este lunes para anunciar su decisión tras mantener "varias conversaciones" con Feijóo

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, informará finalmente este lunes ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según han informado fuentes del PP de la Comunidad Valenciana, en el marco del proceso de reflexión que el president de la Generalitat y del PPCV anunció el pasado jueves, Mazón ha mantenido este domingo "varias conversaciones" con el presidente nacional del Partido Popular.

Asimismo, han señalado que a lo largo del día de mañana, Carlos Mazón informará del contenido de estas conversaciones en una comparecencia pública.

