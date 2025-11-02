COMUNIDAD VALENCIANA

Carlos Mazón comparecerá este lunes para anunciar su decisión tras mantener "varias conversaciones" con Feijóo

El presidente de la Generalitat Valenciana hablará ante los medios de comunicación

El PP valenciano ve insostenible la continuidad de Mazón, que tendrá que decidir si dimite o convoca elecciones

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Mazón anuncia una comparecencia en los próximos días tras el tenso homenaje a las víctimas de la dana: "Me hago cargo del día de ayer"
Carlos Mazón | Agencia EFE

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, informará finalmente este lunes ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según han informado fuentes del PP de la Comunidad Valenciana, en el marco del proceso de reflexión que el president de la Generalitat y del PPCV anunció el pasado jueves, Mazón ha mantenido este domingo "varias conversaciones" con el presidente nacional del Partido Popular.

Asimismo, han señalado que a lo largo del día de mañana, Carlos Mazón informará del contenido de estas conversaciones en una comparecencia pública.

Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.

