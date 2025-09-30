Carlos Alsina, tajante sobre la falta de PGE: "El Gobierno hurta al Congreso el debate presupuestario por tercer año y nadie se queja"

Un año más, y ya es el tercero consecutivo, ha vencido el plazo para que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El artículo 134 de la Constitución Española es el que regula la cuestión de los PGE e indica que deben presentarse "al menos tres meses antes" de que expiren los del año anterior, es decir, a más tardar el 30 de septiembre. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha aprobado ni siquiera el techo de gasto y la senda fiscal que tendría que haber presentado en agosto.

Por ello, Carlos Alsina en la tertulia de 'Más de uno' ha sido tajante: "El Gobierno hurta al Congreso al debate presupuestario por tercer año y nadie se queja", ha señalado. El presentador ha hecho referencia al hecho de que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, hoy podría haber convocado a la prensa y hacer una declaración institucional "reprochándole" al Gobierno que no le han llevado los presupuestos.

Si bien, "Francina Armengol es la delegada del Gobierno de Sánchez en las Cortes en lugar de la presidenta del Congreso", en palabras de Alsina, y por eso "no lo va a hacer". Además, Alsina ha insistido en que el Gobierno está "ninguneando" a la institución, al Congreso de los Diputados.

El mismo artículo aclara queque si la Ley de Presupuestos "no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Vamos a presentar, claro que sí, los Presupuestos

La realidad es que España está actuando con los presupuestos de 2023, unos presupuestos que, tal y como han mencionado en la 'Tertulia', se diseñaron en circunstancias muy diferentes a las de ahora. De hecho, esos presupuestos se aprobaron con un Ejecutivo distinto al de ahora, "por un Parlamento que ya no existe", tal y como ha mencionado Alsina en su monólogo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno está "ultimando los detalles" para presentar los presupuestos próximamente. "Vamos a presentar, claro que sí, los Presupuestos, y estamos, como bien les informó la ministra de Hacienda, ultimando los detalles para presentarlos. Tendrán información precisa" ha indicado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha escudado en la "complejidad parlamentaria" como razón para no haberlos presentado todavía. "Cuando tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, y tienes que hablar y debatir con distintos grupos parlamentarios, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos", ha señalado.