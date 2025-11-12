tertulia

Carlos Alsina le recuerda a Sánchez lo que debería explicar en el Parlamento: "¿Por qué no se ocupa de lo que compete?"

Tras escuchar el momento en el que el presidente del Gobierno ha criticado en el Congreso al PP por pedir elecciones generales y no convocarlas en la Comunidad Valenciana, Alsina ha planteado que a ese argumento se le puede dar la vuelta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Pleno del Congreso para dar cuenta, en principio, del último consejo europeo y debatir sobre la gestión de los servicios públicos, pero ha centrado su discurso en criticar la gestión del PP en las distintas comunidades autónomas en las que gobierna.

En un momento de su intervención ha criticado al Partido Popular por pedir un adelanto electoral, pero no convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. Concretamente, Sánchez ha señalado "la grave contradicción de llevar siete años exigiéndonos unas elecciones anticipadas, pero se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana después de la tragedia social, política institucional que se ha vivido trasladando".

En este punto Carlos Alsina le ha recordado a Pedro Sánchez durante la tertulia en Más de uno cuáles son los temas que debe abordar en el Congreso. "Está hablando de la Comunidad Valenciana, de la investidura de Pérez Llorca, de la negociación del PP con Vox, pero por qué no se ocupa de lo que compete al Parlamento en el que se encuentra", se pregunta Alsina, para a continuación señalar esos temas que son los "presupuestos" o "por qué no presenta una moción de confianza".

En su opinión estos son los asuntos que deberían constituir el eje de una intervención parlamentaria como la de hoy.

Alsina sostiene que a la crítica del presidente al PP por pedir elecciones generales ya, pero no convocarlas en la Comunidad Valenciana se le puede "dar la vuelta" ya que en esta región hay un Gobierno que puede decir exactamente lo mismo que dice Sánchez, es decir tenemos la mayoría parlamentaria en este momento, investimos a otro presidente, y no hay por qué vamos a ir a elecciones"

Concluye Alsina que Sanchez "tampoco convoca elecciones anticipadas, no teniendo la mayoría parlamentaria ni los presupuestos".

