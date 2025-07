Carlos Alsina recuerda las palabras con las que Pedro Sánchez definía a Santos Cerdán: "Un extraordinario negociador"

Carlos Alsina en su monólogo ha analizado la estrecha relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Santos Cerdán y cómo ha cambiado la opinión de los socialistas desde el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La primera reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar al exsecretario a prisión fue reiterar que el PSOE "actuó de manera contundente desde el principio" y que "ahora es el momento de la Justicia" para "dirimir responsabilidades".

Unas palabras que contrastan con la definición que daba Sánchez de Cerdán hace tan solo año y medio cuando le preguntaron por él en una entrevista en RAC 1. En ese momento, el líder del Ejecutivo le definió como "un buen socialista, un extraordinario negociador" que "tiene toda mi confianza" porque es "una persona que me ha acompañado desde siempre".

"¿Quién es Santos Cerdán para usted?", fue la pregunta que le lanzaron. La respuesta, muy contundente: "Un buen socialista, un gran secretario de organización, un extraordinario negociador y muy eficaz como los resultados acreditan. Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores".

Ahora, Cerdán es "esa persona"

Si bien, ahora esa opinión ha cambiado tanto que desde Moncloa han trazado una línea de la que pueden sacarse dos conclusiones: distancia total y que este episodio negro en la historia del PSOE ya está cerrado.

El líder del Ejecutivo en su intervención desde la conferencia de la ONU en Sevilla dejó en manos de la Justicia lo que pueda pasar a partir de ahora y reiteró que el PSOE actuó desde el primer momento, a diferencia de otros partidos. "Desde el punto de vista político, hay una posición muy distinta por parte del PSOE a otras organizaciones que no asumen ningún tipo de responsabilidad".

La segunda reacción del Gobierno llegó por parte de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que evitó nombrar a Cerdán y se refirió a él como "esa persona". Además, quiso marcar distancia diciendo que "es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista".

Cerdán, el primer secretario de organización en prisión

Por primera vez en la historia de España, el secretario de organización de un partido político ha pasado la noche en prisión. Santos Cerdán, ex número tres del PSOE se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en prisión preventiva, comunicada y sin fianza porque el magistrado Puente, tras escuchar su declaración en el Supremo, apreció riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de documentos.

Además, a diferencia de José Luis Ábalos y Koldo García, en el caso de Cerdán la Fiscalía también pidió prisión provisional para él. Todo ello, junto con los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias han provocado que la crisis en el PSOE se haya agravado todavía más.

El juez también cree que puede haber un botín millonario de cinco millones de euros que la Justicia todavía no ha recuperado. Cree que puede recuperarse más dinero procedente de las comisiones, además de otras personas implicadas que todavía no han sido investigadas. Como Santos Cerdán ha sido identificado como el cerebro de la trama podría tener información clave y por ello el juez le ha mandado a la cárcel, porque en su caso no bastarían las medidas cautelares.