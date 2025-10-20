Carlos Alsina, sobre la propuesta del cambio de hora de Pedro Sánchez: "Si se trata de ver en qué está de acuerdo la mayoría, hay otros asuntos…"

El anuncio de Pedro Sánchez sobre el fin del cambio de hora ha sido tema de conversación en la tertulia de Más de uno. Este lunes, el presidente del Gobierno ha publicado un vídeo en redes sociales, grabado en los jardines de la Moncloa, en el que defiende acabar con el cambio horario estacional a partir de 2026, argumentando que "ya no tiene sentido".

Sánchez ha explicado que el Ejecutivo español llevará la propuesta al Consejo Europeo, con el objetivo de que la Unión Europea elimine definitivamente la práctica de adelantar o retrasar los relojes cada seis meses. En su mensaje, el presidente apeló tanto a la "ciencia", que según él demuestra que el cambio de hora ya no genera ahorro energético y altera los ritmos biológicos, como a "la voluntad de la mayoría de los ciudadanos", contraria a mantenerlo.

La medida se enmarca en una propuesta de España para actualizar una práctica considerada obsoleta, según fuentes del Gobierno, y que podría entrar en vigor en 2026. Hasta entonces, se seguirán aplicando los cambios horarios habituales, como el del próximo fin de semana, cuando el país pasará al horario de invierno.

En Más de uno, Carlos Alsina ha recogido con ironía el anuncio del presidente:

Bueno, pues este es el asunto. Yo sobre este tema no me voy a pronunciar porque no es el que mejor domino, pero me gusta mucho cuando el presidente Sánchez dice: yo ya no le veo ningún sentido. Cuando él dice yo ya no le veo ningún sentido, pues no se hable más

Alsina y los tertulianos dedicaron varios minutos a comentar el tono y el momento elegido por Sánchez para lanzar este vídeo. Rubén Amón reconoció que al principio pensó que se trataba de una broma:

A estas alturas no sé si es una broma o si es en serio. Me parece una broma la solemnidad con la que te diriges a la nación para hablar de la hora, con los problemas que tienes y las inquietudes que hay en la sociedad

Por su parte, Marta García Aller apuntó que el presidente "intenta conectar con algo en lo que están de acuerdo la mayoría de los españoles", aunque cuestionó las prioridades:

No sé si de todas las cosas que no tienen sentido ahora mismo esta es la más importante que puede llevar. Si se trata de ver en qué están de acuerdo la mayoría de los españoles, hay otros asuntos que también le competen directamente

En la tertulia, Javier Caraballo interpretó el vídeo como parte de una estrategia comunicativa de Moncloa:

Creo que Sánchez está intentando retomar esa campaña de cercanía con los ciudadanos que le funcionó en las elecciones. Puede ser el inicio de otra

Sánchez ha defendido que España quiere "liderar esta idea en el Consejo Europeo", no obstante, como recordó Alsina, la eliminación del cambio de hora aún requiere el consenso de los 27 Estados miembros, y hasta ahora no ha prosperado por falta de unanimidad.