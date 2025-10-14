Carlos Alsina ironiza sobre el CIS: "Tezanos se ha soltado el pelo y cabalga ya hacia la mayoría absoluta de su líder"

Carlos Alsina ha aprovechado su Monólogo diario para señalar la inverosimilitud de la última encuesta publicada por el CIS que le da al PSOE una ventaja de más de 15 puntos sobre el PP si unas elecciones se produjeran en este momento. "El coronel Tezanos se ha soltado el poco pelo que le queda y cabalga ya, melena al viento, hacia la mayoría absoluta de su jefe y líder idolatrado", ha ironizado Alsina.

"Nunca los casos de corrupción que salpican a un gobierno fueron tan positivos para la expectativa electoral del partido que lo sostiene", ha continuado para también destacar otras de las preguntas de la encuesta. "Tezanos eligió preguntar a los españoles por Gaza. No por la flotilla, que es lo que yo esperaba, y por el Furor de Margarita Robles, sino por la preocupación que merece -mucha, para el 70%- y por la actuación del gobierno de España y su presidente".

Precisamente en la pregunta sobre la actuación del presidente es donde al cocinero Tezanos "se le ha pasado mover el guiso", según Alsina, debido a que los resultados muestran que al 54% de la población le parece que el presidente se ha equivocado respecto a su política con Palestina, frente al 37% que dice estar de acuerdo con la forma en que ha actuado.

"Ocurre que el gobierno se ha hartado de difundir la encuesta del Real Instituto Elcano que dice que para el 80% de los ciudadanos lo de Gaza es genocidio como aval a su propia política. Y ahora viene el CIS y dice que es al revés, que los españoles, suspenden a Sánchez justo en esto", ha continuado, para lanza una pregunta directa al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ¿Qué está pasando, José Félix?

Precaución en el Partido Popular

La caída de Feijóo es tan fuerte, según Tezanos, trece puntos desde las elecciones, que Abascal estaría en disposición de adelantarle al encontrarse solo a dos puntos. No obstante, el director de Más de uno, sí que ha reconocido que la encuesta "exagera una realidad que viene preocupando a la dirección del PP desde hace tiempo, subida constante de Vox". Beneficiándose más del impulso de la extrema derecha en otros países que de las propuestas que aquí viene haciendo Abascal.

Alsina ha apuntado que existen dos temas por los que el PP siente que se le escapan votantes. El primero es la inmigración. Este mismo martes se va a presentar el Barcelona su plan migratorio del que ya ha venido Feijóo desgranando algunas cosas. En la entrevista que realizó con Susanna Griso resaltó la centralización de las competencias en un solo departamento. Lo que se suma a otras iniciativas como ligar las ayudas a la búsqueda de empleo, el endurecimiento de las leyes contra las mafias y los que delincan. También mayores controles para evitar que mayores de edad pasen por menores no acompañados, para aquellos que mientan con su edad, la propuesta es la de expulsarles de inmediato.

El otro tema clave es el aborto, donde después del error de Martínez Almeida, Feijóo sigue buscando su sitio. Su última propuesta es la de derogar el listado de médicos objetores de conciencia previsto en la ley para aprobar otro con profesionales que estén dispuestos a practicar un aborto.