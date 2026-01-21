Carlos Alsina habla claro sobre la investigación del accidente de Adamuz: "Para denunciar que el Gobierno está mintiendo habrá que decir en qué"

Muchas son las voces que acusan al Gobierno de mentir en sus versiones sobre la investigación, pero Alsina ha recalcado que para decir que el Gobierno miente hay que decir en qué. Además, ha explicado que no se puede relacionar el accidente de Adamuz con el de Rodalies.

"El accidente de Adamuz nos ha sobresaltado tanto a todos y nos ha preocupado a todos por lo inusual que es, es decir, es el primer accidente que se produce desde el de Angrois desde el año 2013. Es el primer accidente que se produce en las vías férreas españolas. Con un resultado tan grave. Creo que en los últimos meses hemos contado incidencias, hemos contado retrasos, hemos contado trenes que se quedaban varados en algún punto de la vía. Pero eso no tiene nada que ver con que un tren descarrile y se maten 40 personas. Yo creo que son cosas distintas y me resisto a que las juntemos todas", ha dicho el periodista.

El periodista ha querido puntualizar sobre que todavía no se saben las causas de por qué se produjo el descarrilamiento del Iryo y ha defendido que el Gobierno dice que todas las hipótesis sobre el accidente están abiertas.

"Quien tenga constancia de que el Gobierno ha mentido en algo que diga en qué ha mentido y en qué se basa para afirmar que ha mentido el Gobierno, cuando lo que está diciendo es que todas las hipótesis están abiertas sobre accidente a la mujer", ha resaltado Alsina.

Por último, Alsina ha dicho que en asunto como este es muy fácil dar a entender cosas que en realidad no están probadas en ningún sitio. Y una de las cosas que se pueden dar a entender es que está todo vinculado y que el hecho de que un tren pierda la conexión con la catenaria en el mes de julio del año pasado tiene vinculación con un accidente como como este.