Carlos Alsina apunta a Irene Montero por los fallos en las pulseras antimaltrato: "Igual tiene que dar alguna explicación"

Carlos Alsina ha recriminado a la exministra de Igualdad Irene Montero que "igual tiene que dar alguna explicación" acerca del escándalo de las pulseras antimaltrato, las cuales se ha detectado que no han funcionado correctamente y han dejado a las víctimas indefensas.

El presentador de Más de Uno ha incidido en esta cuestión debido a que el contrato con Vodafone, por valor de 41 millones de euros y que tenía que dar servicio a estos dispositivos, se firmó mientras Montero era la titular de la cartera de Igualdad, por tanto, y según sus palabras: "Si has sido ministra, y se está juzgando una parte de tu gestión, tienes la obligación".

Por su parte, la periodista Mamen Mendizábal ha respondido que no cree que "en este momento a Podemos le interese dar explicaciones de nada que afecte al PSOE". Previamente, ha expresado que de haberse puesto en marcha "el plan de Irene Montero", que según ha indicado, incluía el gasto de 45 millones de euros en pulseras, habría tenido "a la sociedad de su parte y a la prensa también".

A renglón seguido, Mendizábal ha querido recordar la situación que vivió Montero durante su etapa de ministra y lo "denostada" que estuvo. A propósito, ha remarcado que "cualquier cosa" que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad es "motivo de mofa y casi de ridiculización permanente". Alsina ha respondido a esta cuestión y ha indicado que, precisamente, en el "tema del maltrato no", no tanto así con "alguna campaña que han lanzado".