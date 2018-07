Carles Puigdemont: "Cataluña puede lograr la independencia sin el respaldo de Madrid"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cree que Cataluña puede lograr la independencia del resto de España sin contar con el respaldo de Madrid, en declaraciones publicadas este viernes por el diario británico Financial Times .

En una entrevista concedida a cuatro periódicos europeos -entre ellos el FT-, Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña desde hace dos meses, indicó que su Gobierno confía en lograr la secesión dentro de un acuerdo más amplio con el Gobierno central español.

No obstante, de no obtenerse ese respaldo de Madrid, Puigdemont consideró que una separación unilateral también podría ser posible: "Si Madrid no quiere un acuerdo y la mayoría de los catalanes quiere un estado independiente, ¿cómo se evita esto?", observó.

El FT recuerda que la lucha por la independencia de los catalanes -que incluye un plan para crear una autoridad fiscal, un servicio de seguridad social y otras instituciones independientes- se ha topado con la fuerte oposición del Gobierno central de Madrid.

Además, el diario británico señala que el Tribunal Constitucional español ha tumbado varias leyes secesionistas y declaraciones hechas por el Parlamento catalán.

Pese a esto, Puigdemont insistió en que el plan secesionista de su Gobierno es legal y legítimo.

"En una democracia madura, lo que es legal lo decide el Parlamento... Nuestro proceso está legitimado por el Parlamento y por las urnas", dijo.

El político catalán, exalcalde de Gerona, también se refirió al actual momento político por el que atraviesa España, a la espera de que se forme un nuevo Gobierno desde las pasadas elecciones generales en diciembre de 2015, que dejaron un Parlamento fragmentado.

Con relación a este asunto, Puigdemont negó que la situación de estancamiento político española presente oportunidades para el movimiento independentista catalán.

"No tenemos ningún deseo de aprovecharnos de la inestabilidad política de España. Al contrario, queremos ver pronto un Gobierno español sólido", aclaró.

El FT recuerda además que si bien los partidos pro independentistas catalanes se hicieron con 17 de los 350 escaños del Parlamento español, se mantienen al margen de las actuales conversaciones para formar un Gobierno de coalición.

Según el presidente de la Generalitat, en este escenario político podría haber margen para llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas.

"Es obvio que puede haber un Gobierno sólido en España que pueda contar con el apoyo de la mayoría de fuerzas (pro-independencia) en Cataluña. Ése sería un Gobierno comprometido a celebrar un referéndum (sobre la independencia catalana)", dijo.

Pese a que la mayoría de partidos españoles se oponen a la idea de un referendo sobre la independencia de Cataluña, Puigdemont opinó que esas actitudes pueden cambiar y puso como ejemplo el debate en el Reino Unido acerca del "brexit" (salida británica de la Unión Europea).

"¿Qué es lo que muestran las negociaciones del "brexit"? Muestran que la UE tiene una capacidad saludable de adaptarse y solventar conflictos en base a la política real", señaló.

Agregó que ese debate sobre el "brexit" -ante el próximo referendum británico sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la UE del próximo 23 de junio- "también muestra cuál será la actitud de la UE ante situaciones imprevistas (como un nuevo estado catalán)". Se adapta".