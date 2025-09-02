El PP carga contra la "vergonzosa reunión" de Illa y Puigdemont en el arranque del curso político

La reunión de este martes entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas va a marcar el arranque del curso político, un encuentro que para el Gobierno es parte de la necesaria "normalidad" y que el PP ve como un "chantaje" de los independentistas para que el Ejecutivo apruebe los presupuestos.

La noticia ha sorprendido al Partido Popular reunido en un cónclave en Aranjuez (Madrid) para definir su estrategia política para los próximos meses. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el encuentro como "una falta de respeto a los catalanes y al Estado de las autonomías" y ha cargado duramente contra Illa, al que ha acusado de mentir y de no ser "de fiar".

También ha afirmado que "a lo mejor" Illa "pretende sustituir" al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como negociador con Puigdemont, haciendo referencia a que era el enlace con los dirigentes de Junts hasta su imputación en el caso Koldo.

Feijóo ha hecho una crítica de los pactos que Sánchez pretende llevar a cabo para aprobar los presupuestos de 2026, y en especial del "chantaje" al que, a su juicio, le someterán los independentistas de Junts.

En la misma línea se pronunció este lunes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que a través de X acusó a su homólogo catalán de falta de "pudor" y "ética" por la "vergonzosa reunión" con Puigdemont.

El Gobierno lo ve con normalidad

Fuentes del Gobierno han enmarcado en la "normalidad" esta reunión que tendrá lugar a las 16:30 horas en la sede de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea en Bruselas y, aunque reconocen que Junts es imprevisible, sí admiten que la cita puede ayudar a la negociación presupuestaria.

Sánchez avanzó en julio que el Gobierno presentará su proyecto de presupuestos, una idea en la que han insistido varios miembros del Ejecutivo durante las últimas semanas.

El propio Illa, promotor de la reunión, dijo que el encuentro ya "toca" para "enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo". Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que el año pasado lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès.

Un encuentro positivo para los socios de Sánchez

Entre los socios de Gobierno, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha considerado positivo que se celebre un encuentro que ha enmarcado en la normalidad en la que ha venido trabajando su formación.

Y en la misma línea se ha expresado el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, que lo ha calificado como una "buena noticia" fruto de la "necesaria" normalización de relaciones, aunque ha lamentado que el encuentro no se pueda celebrar en Barcelona "en cumplimiento" de la ley de amnistía.

Para el secretario general de Junts, Jordi Turull, por el contrario, la reunión "llega muy tarde", en un momento en el que su partido "la había dejado de pedir", según dijo este lunes en declaraciones a RAC1.