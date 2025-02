La cara que pone Yolanda Díaz cuando escucha estas palabras de Montero sobre el SMI

La sesión de control en el Congreso de este miércoles ha tenido chispas entre Gobierno y oposición, pero también ha dejado una llamativa imagen en la coalición. Ha sido en el momento en el que María Jesús Montero ha intervenido en su réplica a Cuca Gamarra para justificar la tributación del SMI.

"Señora Gamarra, no ha entendido el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más, se trata de que no recaude menos", ha dicho la ministra de Hacienda. Unas palabras que han provocado la reacción de la bancada de la oposición y también la propia, por el gesto contrariado de Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda ha fruncido el ceño y su gesto ha sido muy comentado en redes sociales, todo ello después de la disputa en la coalición por las diferencias a la hora de decidir la tributación del salario mínimo interprofesional.

La justificación de Montero sobre la tributación del SMI

María Jesús Montero ha defendido este miércoles que la propuesta de algunas formaciones de eximir de tributación el nuevo salario mínimo implicaría "recortar la recaudación" con la que se financia el estado del bienestar.

Los salarios equivalentes al nuevo salario mínimo -1.184 euros mensuales en catorce pagas- ya pagaban impuestos, ha subrayado, por lo que si ahora se les exime, esto se traduciría en una pérdida de recaudación que ha cuantificado "en casi 2.000 millones de euros", una cifra que también incluye el coste de reducir el IRPF a salarios algo superiores para evitar un efecto escalón.

"Esa es la propuesta que está detrás de la exención que proponen algunos grupos", ha añadido la vicepresidencia en referencia a los tres proyectos de ley presentados por PP, Sumar y Podemos para eximir de tributación al salario mínimo, cuando esos recursos son necesarios para financiar el estado del bienestar.

Críticas de la oposición a Montero

"La banca Montero siempre gana", ha afeado la portavoz del PP Cuca Gamarra, a lo que la vicepresidenta ha respondido que los salarios equivalentes al nuevo SMI pagaban 839 euros en IRPF cuando gobernaba el PP y ahora el 80 % de ellos no tendrá que abonar nada.

En ese mismo sentido, el diputado del PP, Juan Bravo, le ha acusado de ser "una máquina de gastar mal el dinero", tras haber logrado récords de recaudación a costa de "subir 97 veces los impuestos", también a la clase media y trabajadora.

"Estamos hartos de pagar", ha coincidido el diputado de Junts Josep María Cruset, pero Montero ha planteado que para aprobar cualquier subida de impuestos a las clases medias o trabajadoras "tendría que haber contado necesariamente con su voto", algo que "no se ha producido".

De la misma manera, Montero ha insistido en que "hace falta recaudar para dar igualdad de oportunidades" vía sanidad o educación cuando la líder de Podemos, Ione Belarra, ha afeado que el salario mínimo sigue siendo de subsistencia y no debería tributar