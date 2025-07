El "cállense" que Rufián ha espetado a Vox a cuenta de sus críticas Patxi López por hablar con Bildu

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha comparecido en el Congreso para cuestionar al Gobierno su papel dentro de la trama de corrupción que asola al PSOE y para confrontar a la oposición. Rufián se ha empleado con especial virulencia contra Vox, a quienes ha llegado a espetar: "¡Cállense!", hasta en tres ocasiones para poder continuar su intervención cuando estaba siendo interrumpido.

El vocal de ERC ha iniciado su ponencia dando el pésame a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la pérdida de su padre. Aunque no ha tardado en atacar a Vox: "Él (Santiago Abascal) siempre habla de la pandilla del Peugeot y probablemente tenga razón, él es más de la pandilla del Tesla". "A algunos de ustedes solo les falta la bandera de EEUU. Hay que ser vendepatrias para elegir al multimillonario fascista", ha añadido.

Posteriormente, ha pasado a defender la labor de Patxi López o de Jesús Iriguren, principales blancos de Vox en el Congreso. "¡Cállense!, porque han portado ataúdes mientras que ustedes se escondían", al tiempo que ha señalado que "si en este país existe la paz, en parte existe, porque hubo gente que se remangó y negoció".

Después se ha dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha preguntado por el Congreso Nacional y a quien le ha reprochado haber escogido a gente "diplomática y negociadora" como Miguel Tellado o Esther Muñoz. Asimismo, le ha interpelado por la derogación de ley de amnistía; les ha acusado de haber hablado de todos los socios de Gobierno menos Junts, "por lo que sea", y ha indicado que "ustedes van a gobernar, sí, Feijóo, no lo sé. Pero no la van a derogar y se van a beneficiar como lo han hecho en los últimos años", ha agregado.

Más tarde se ha dirigido al PSOE, a quien le ha pedido que abandonen el "y tú más"; le ha recordado que "la izquierda no puede robar, no significa que no robe", pero que en cualquier caso "la penalización es extremadamente mayor que a la derecha"; también le es ha instado a pasar a la ofensiva con un plan "radical", que consista en "vivienda, vivienda y vivienda", para que los jóvenes les puedan reconocer su labor. Igualmente, le ha pedido que vuelva a hablar para aquellos que sin ser votantes históricos del PSOE le votaron en 2023 por "simpatía o miedo" y que hoy "se siente huérfanos".

Rufián ha concluido explicando la postura de su partido a la corrupción del PSOE: "Si esto se queda en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. Si esto escala, si nos hace escoger entre los corruptos profesionales y los cutres, le vamos a obligar a que la gente decida".