El cabo suelto de la comparecencia del ministro Torres con la refinería de Arucas: ¿Lapsus o un desliz inconsiente?

Tras la publicación al completo del informe de la UCO sobre el caso de las mascarillas, el ministro Ángel Víctor Torres, anunciaba rápidamente una comparecencia para esclarecer todo lo relativo al mismo. Admitió su satisfacción por la investigación, ya que a su juicio demostraba que "no hay nada". Sin embargo, algo ha llamado la atención: la alusión a una supuesta "refinería en Arucas".

Durante su intervención, Torres desmintió una por una las acusaciones de Víctor de Aldama. "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías en Canarias que yo quisiera introducir de manera anormal o ilegal. No hay nada que tenga que ver con mi etapa en la Alcaldía de Arucas", afirmó visiblemente molesto.

El detalle no pasó desapercibido. Hasta ese momento, ni el sumario judicial ni las filtraciones mediáticas habían precisado dónde pretendía instalarse la supuesta refinería de crudo en Canarias mencionada en el informe de la UCO. Fue el propio ministro quien, al intentar despejar cualquier sombra, situó por primera vez el foco en Arucas, su municipio natal y donde ejerció como alcalde entre 2011 y 2015.

¿Lapsus o un desliz?

El comentario ha suscitado preguntas. ¿Se trató de un simple lapsus fruto del nerviosismo? ¿O de un desliz que revela un conocimiento previo sobre el emplazamiento de ese proyecto opaco al que hacía referencia Aldama?

El hecho de que la refinería de Arucas no figurara en ninguna de las versiones conocidas de la investigación ha abierto especulaciones al respecto.

El ministro ha reiterado un día después su indignación por el "uso torticero" que, según él, el Partido Popular ha hecho del informe de la UCO. Denuncia la "difamación permanente" y los ataques "al entorno más íntimo" de su vida personal y política.

Torres ha recalcado que el informe policial, elaborado durante cuatro años de investigación, descarta vínculos directos con Aldama más allá de un único mensaje. "La UCO deja las cosas absolutamente claras", ha insistido, antes de lamentar que la oposición mantenga la petición de su dimisión.