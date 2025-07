Borrell asegura que el Gobierno "está en su derecho de mantener " al fiscal general, aunque "no es lo más estético"

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido el liderazgo de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante una entrevista en 'Antena 3' y ha asegurado que el Gobierno está en "derecho de mantener en sus funciones" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo ha argumentado el exmandatario después de que la decisión del Tribunal Supremo de confirmar el procesamiento del fiscal general por las filtraciones relacionadas con el caso de Alberto González Amador, haya dejado a García Ortiz a un paso del banquillo y de convertirse en el primer fiscal general en ser juzgado.

Según Borrell, el "Gobierno cree en la inocencia del fiscal general y, por supuesto, el primero que cree en la inocencia es él mismo". En este sentido, Borrell afirma que "si el Gobierno considera que el fiscal general no ha hecho nada punible, que de momento no se ha probado que lo haya hecho, está en su derecho de mantenerle en sus funciones", aunque considera que " estéticamente no es la mejor de las cosas".

Asimismo, advierte que hay que tener "mucho cuidado con la presión para que alguien dimita si los argumentos que se utilizan para ello no son fundados".

Una Europa debilitada

Por otro lado, respecto al acuerdo de la UE con Estados Unidos en materia arancelaria, Borrell habla de "mal resultado", puesto que, según afirma, "Europa sale debilitada".

Dicho acuerdo, cerrado este domingo entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fija un arancel general del 15% a las importaciones europeas, sin medidas recíprocas por parte de la UE.

"Una mala estrategia lleva a un mal resultado. La Comisión prefirió apaciguar y adular a Trump aceptando comprar más armas y gas, sobre lo que no es competente, y aranceles unilaterales", ha asegurado en un mensaje en redes sociales en el que critica la postura de Bruselas respecto a las amenazas arancelarias de Trump que acabaron en acuerdo.

A juicio de Borrell, el bloque europeo sale "geopolíticamente debilitado" del pacto, del que critica además que se cerrara "en una hora en un campo de golf", en referencia al viaje de Von der Leyen a Escocia para sellar el acuerdo en un campo de golf en la localidad de Turnberry, propiedad del magnate estadounidense.