Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP tras recibir el tratamiento contra el cáncer

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha reincorporado este miércoles a la reunión del comité de dirección del PP, seis meses después de abandonar temporalmente la política para empezar el tratamiento contra el cáncer.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha publicado varias fotografías en las que aparece Sémper con el líder popular. "Chico nuevo en la oficina. Encantados de tener otra vez con nosotros a Borja Sémper", ha apuntado en la red social X Feijóo.

Sémper terminó su tratamiento cuatro meses después

El pasado 8 de diciembre Sémper informó que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y que por el momento todo iba bien.

"Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", apuntó el político, que cuando fue diagnosticado era también el portavoz del PP.

El político vasco anunció que padecía cáncer el pasado 14 de julio y ya había participado en algunos encuentros de la formación, como el seguimiento de los resultados de las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre.