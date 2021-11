La bonita dedicatoria de Iván Redondo a Pablo Iglesias: "Es un honor ser tu amigo"

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció su retirada de la política el pasado 4 de mayo y el ex jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, salió de la Moncloa el 10 de julio con la remodelación del Gobierno. Desde entonces, Iglesias y Redondo se han mantenido alejados del mundo de la política, pero la amistad que formaron durante el tiempo que compartieron en el Ejecutivo sigue permaneciendo.

Así ha quedado demostrado con los mensajes de cariño que se han mandado con motivo del nuevo libro sobre el ex jefe de Gabinete titulado 'Moncloa. Ivan Redondo. La política o el arte de lo que no se ve'. Iglesias ha publicado en su cuenta de Twitter una foto del libro biográfico con la dedicatoria que Redondo le ha escrito.

Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida

Iván Redondo reflexiona en su escrito sobre la situación política actual y a la salida de ambos del Gobierno: "Nuestra verdadera "otra vuelta de tuerka" ha sido, sin duda, el Gobierno de coalición progresista. Antes de que mejore todo tiene que empeorar. El eterno retorno. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. La pregunta es: ¿Dónde quieres estar? Es tiempo de liderar y escuchar. Comienza lo nuevo. Otra vez".

Y a continuación, el ex jefe de Gabinete de Sánchez ha dejado ver la profundidad de su amistad, forjada durante este tiempo en la Moncloa, "es un honor ser tu amigo y aprender unidos con nuestros debates y análisis. Un abrazo".

Pablo Iglesias responde con una canción de 'Veteranos de la kale borroka'

Por su parte, Pablo Iglesias le ha respondido compartiendo una estrofa de la canción de 'Veteranos de la kale borroka' titulada 'Lendakaris muertos'. La parte de la canción elegida por el ex vicepresidente del Gobierno es dice lo siguiente: "Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya, yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias".