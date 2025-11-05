Un bombero rompe a llorar al recordar lo que vivieron los trabajadores del 112 en la dana: "Tenían familia y siguieron trabajando"

La comisión de investigación del Congreso que analiza la gestión de la crisis provocada por la dana que arrasó varias zonas de España, especialmente en la Comunidad Valenciana, ha vivido un momento muy emotivo. Alejandro Israel Carabal López, bombero y vecino de Massanassa, rompió a llorar al recordar el trabajo que realizaron los operadores del 112 durante las horas más críticas del episodio.

Carabal, que acudió como testigo, quiso defender públicamente a los trabajadores del servicio de emergencias tras días de críticas por la saturación del sistema. "La gente está diciendo 'el 112 no me contestaba', 'no me hacían caso', 'no puedo llamar'… El 112 estaba saturado", explicó con la voz entrecortada. Recordó que muchos de esos empleados vivían justamente en las zonas más afectadas por las inundaciones. "Había gente en ese trabajo que vivía en las zonas afectadas y en esas zonas tenían a la familia, y siguieron trabajando y cogiendo llamadas. No pensemos que no actuaron bien. Que el sistema se colapsara no es culpa de ellos", afirmó visiblemente emocionado.

El bombero también relató cómo él mismo se despertó aquella noche con el aviso de emergencia, que llegó pasadas las 20 horas, cuando ya muchas personas estaban atrapadas por las inundaciones. Bajó en pijama para auxiliar a sus vecinos, describiendo una escena de caos y desconcierto que, según dijo, no olvidará nunca.

En la sesión también intervinieron otros afectados y familiares de víctimas. Manuel Cristian Lesaec Catalá, presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, criticó con dureza la gestión institucional de la emergencia. Reclamó un pacto de Estado que mejore la prevención y respuesta ante fenómenos extremos y puso el foco en la "nefasta gestión de los barrancos" y en la derogación de la Unidad Valenciana de Emergencias, una decisión que, recordó, ahorró 38 millones de euros, pero dejó a la población "más vulnerable"

Formato especial pensado para víctimas y familias

La comisión, que ha adoptado un formato especial para que las víctimas y sus familias puedan exponer directamente su testimonio, continúa recabando información para depurar responsabilidades políticas. Estas comparecencias se producen un día después de la dimisión formal del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Tras escuchar a los afectados, está previsto que la comisión cite a responsables institucionales, entre ellos al propio Mazón, a mediados de noviembre.