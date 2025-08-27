Bolaños reitera la "absoluta transparencia" del reparto de menores y advierte de "consecuencias legales" si se incumple

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio Parcent (Madrid) en la antesala del evento que dará comienzo al Año Judicial y que se celebrará el próximo 5 de septiembre. Durante la rueda de prensa ha reiterado la "absoluta transparencia" en el reparto de menores migrantes no acompañados y ha advertido de que habrá "consecuencias legales" para aquellas autonomías que se nieguen a cumplir lo aprobado en el último Consejo de Ministros.

"Lo que aprobamos ayer fue un real decreto con unos criterios para distribuir menores no acompañados en nuestro país, unos criterios que son objetivos, que son claros y que son absolutamente transparentes", ha aseverado el ministro, al tiempo que ha subrayado que se trata de criterios "solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria, obviamente Ceuta y Melilla, Canarias, Andalucía y Baleares". "Tenemos que ser solidarios, todas las comunidades autónomas, las que tienen menos presión migratoria, con las que tienen mayor presión migratoria", ha añadido.

Además, ha recordado las particularidades de un real decreto, por lo que su incumplimiento "tendría, lógicamente, consecuencias también legales". No obstante, ha confiado en la buena voluntad de las comunidades: "Por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, que quieran incumplir la ley abiertamente".

Defensa del fiscal general

Por otra parte, Bolaños ha vuelto a manifestar el "apoyo" del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra en condición de procesado en la causa que le enfrenta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en la que se le acusa de revelación de secretos. Precisamente, García Ortiz tendrá que presentar la Memoria de la Fiscalía, en un acto en el que estarán presenten el rey Felipe VI y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, entre otras autoridades.

En cuanto a la investigación que afecta al fiscal general y que puede llevarle al banquillo de los acusados, Bolaños ha sentenciado que "está en plenitud de facultades" para seguir realizando su trabajo. Del mismo modo, ha reivindicado su papel en la "persecución del delito" y en defensa de "la verdad".

Por último, ha tenido palabras para el paquete de ayudas a las zonas afectadas por los incendios aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado martes y ha explicado que se trata de un acuerdo ejecutivo, por lo que ya está activado el mecanismo legal, así como "ya están trabajando los ministerios" para agilizar la concesión de las mismas a los damnificados.