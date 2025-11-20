Bolaños reconoce que el informe de la UCO incluye "indicios sólidos" contra Cerdán, pero niega la financiación del partido

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reconoce que los últimos informes conocidos de la UCO sobre la presunta trama liderada por Santos Cerdán "sin ninguna duda están aportando indicios, que son indicios sólidos". El ministro de Justicia reconoce que la información revelada en esos informes no la conocían, y que duele mucho en el seno del Gobierno, donde ha provocado decepción e impacto. Bolaños cree que ahora es el momento de dejar trabajar a los jueces, a la fiscalía y a la Guardia Civil para que los tribunales sean quienes determinen la responsabilidad de las personas involucradas.

El ministro ha sido el encargado de abrir la jornada de este jueves en Metafuturo, en una mesa redonda con los periodistas de la Sexta Alfonso Pérez Medina y Marina Valdés. Preguntado por si se arrepiente de haber puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán en una entrevista con Carlos Alsina, Bolaños ha explicado que "hubo muchas personas, yo fui una de ellas, que confiamos en Santos, porque no teníamos la información que ahora conocemos, si no hubiéramos actuado de otra forma". Ha explicado que esa falta de información fue la razón por la que dio la cara por unos compañeros que ya no lo son. "Me siento muy decepcionado".

Sobre la responsabilidad "in vigilando" del PSOE y sus máximos dirigentes, Bolaños ha asegurado que el partido tomo medidas antes de tener información contundente, respondió rápido apartando a los implicados. "Obviamente cuando alguien oculta algo engañando a todos, decepciona a toda la organización, es muy difícil en ese momento conocer"; "si se hubiera conocido se hubieran tomado otras decisiones". El ministro ha recordado también otros casos que afectan al PP, como el que ha terminado con la detención del presidente de la diputación de Almería. "¿La responsabilidad es de Moreno Bonilla? Seguro que no sabía nada", ha comentado.

Niega que haya financiación irregular

Por último, Bolaños ha negado que pueda haber financiación irregular en el PSOE. Asegura que los reembolsos conocidos eran reembolsos de gastos, absolutamente transparentes. Asegura que una vez conocidos los informes de la UCO, "hemos vuelto a estudiar la información de aquellos años" y que lo que saben es que "si existía una trama de personas que se estaba corrompiendo, esa trama no afectaba al partido". Asegura que no han encontrado nada que pueda comprometer al PSOE. "Son tres personas las que nos han decepcionado a todos, pero el PSOE lo forman más de cien mil militantes", ha concluido Bolaños.