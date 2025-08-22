Bolaños insta al CGPJ a "depurar responsabilidades" de las "irregularidades" cometidas por el juez Peinado en su interrogatorio

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido ante la prensa desde el Palacio del Parcent (Madrid) y ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "depure las responsabilidades que se puedan derivar de esas irregularidades", en referencia al interrogatorio que el juez Peinado le practicó el 16 de abril en el 'Caso Begoña Gómez'.

Estas declaraciones se producen después de que el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, le haya abierto diligencias informativas al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a raíz de las quejas presentadas por el ministro. Esta es la segunda vez que le aplica este tipo de medidas, la vez anterior corresponde a cuando se archivó una causa contra el gerente de la EMT de Madrid porque no se acordó la prórroga de la investigación.

"Yo no hice públicos esos escritos porque consideré que era la mejor manera de dejar trabajar con tranquilidad al CGPJ. Sin embargo, esta persona afectada, esta persona denunciada, sí ha considerado que era bueno que se supiera y lo ha hecho público. Bien, sus motivos tendrá", ha expresado Bolaños.

El pasado lunes, el juez instructor imputó a la esposa del presidente del Gobierno el delito de malversación y la citó a declarar el próximo mes de septiembre. En el mismo auto donde reflejaba estos hechos, también citaba que tenía el conocimiento de que el promotor le había abierto las diligencias, aunque no indicaba quién había presentado las quejas formales.

Fuentes del CGPJ consultadas por 'Europa Press' han señalado que estas diligencias se tratan de un procedimiento "habitual" que se pone en marcha cada vez que se recibe una queja con el objeto de determinar si el juez instructor se ha extralimitado en sus funciones y, por consiguiente, si es necesario abrir un expediente sancionador o no.

Estas mismas fuentes han detallado que Bolaños denunció hasta en dos ocasiones a Peinado, la primera demanda la interpuso el 4 de junio y la segunda el 29 de julio, en ambas reflejaba las presuntas anomalías en las que había incurrido el magistrado.

Reactivación de la agenda

En otro orden de cosas, el ministro ha informado de que ha retomado su agenda institucional y ha comunicado que "Esta misma mañana, me he reunido con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante", en alusiones a Manuel Villoria, quien recientemente ha sido nombrado en el cargo.

Esta nueva institución se creó en el marco de una ley aprobada el pasado 2023, la cual es "uno de los compromisos del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno". Comenzará a operar el próximo 1 de septiembre y hasta el 1 de noviembre recibirá soporte del Gobierno en materias como: recursos humanos, infraestructura y logística, contratación y gestión económica, equipos informáticos y redes de comunicaciones, y para la creación de su página web. No obstante, el plazo puede ser ampliado por el Ministerio.

Comparaciones de Bendodo y Barcones

En la misma comparecencia, el ministro ha sido cuestionado por la actualidad relativa a la ola de incendios que asola el país, más si cabe después de que el Partido Popular haya acusado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de ser una "pirómana" y de "insultar a los gobiernos autonómicos del PP".

Bolaños no ha dudado en alabar la figura de Barcones y ha reiterado que "hay debates que no hace falta ni dar", así como ha confrontado el papel de "un dirigente del Partido Popular sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado", que ha cargado "desde una feria a la directora general de Protección Civil que lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir".

Del mismo modo, Bolaños ha instado a "poner el foco en lo importante, que es la colaboración institucional entre gobiernos, que todos pongamos a disposición los medios materiales humanos que tengamos para luchar contra estos incendios" y para ello "trabajemos de la mano como así se ha producido en la inmensa mayoría de los casos".

"No ha habido ninguna comunidad autónoma, ninguna, que haya pedido al Gobierno de España que se declare la emergencia nacional, ninguna", ha contestado el titular de Justicia ante el cuestionamiento referido a la información publicada por el diario 'El Mundo' en la que se señala que la Comunidad de Madrid habría pedido que se discutiese la posibilidad de que el Gobierno decretase el nivel 3 de emergencia y asumiera la gestión de los incendios.

A renglón seguido, ha destacado que algunos presidentes autonómicos "por ejemplo, es el caso del presidente de la Xunta de Galicia", han descartado esta posibilidad, puesto que "consideran que tanto las comunidades autónomas como el Gobierno de España estamos volcados en extinguir los incendios y que esa declaración no aportaría nada". "Ante la falta de petición, creo que lo fundamental era volcar todos los esfuerzos como lo hemos hecho en extinguir esos incendios con la mayor rapidez", ha concluido.