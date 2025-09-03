El BOE publica la orden de elaboración de los Presupuestos: cuándo se presentarán en el Congreso

Es oficial. Este miércoles se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que permitirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, tal y como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la celebración del último Consejo de Ministros. "Mañana mismo el Boletín Oficial del Estado recogerá la orden de elaboración del Presupuesto", señaló.

Una medida que, según afirmó la ministra, es un instrumento interno para que los distintos ministerios "empiecen su interacción con el Ministerio de Hacienda" de cara a la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Aun así, asegura que durante estos meses previos ya han mantenido contacto con Hacienda de manera "un poco más informal para conocer las necesidades y los nuevos proyectos que se quieren alumbrar con las nuevas cuentas públicas".

Instrumento interno

En cualquier caso, y tal y como trasladó previamente el presidente del Gobierno, Montero volvió a recalcar que el proyecto de Presupuestos es un "instrumento" para conseguir varios objetivos, como una "mayor equidad entre los ciudadanos, reducir las desigualdades, crear condiciones económicas favorables o blindar el Estado del Bienestar", entre otras cuestiones.

Me voy a dejar la piel para que el proyecto de los Presupuestos vea la luz

"Lo vamos a presentar con o sin apoyos, pero esto es un instrumento y que es mucho más importante todo aquello que está promoviendo este Gobierno con unas cuentas prorrogadas", dijo la titular de Hacienda al respecto. "No se me pasa por la cabeza que no lo apoyen" otros partidos. "Me voy a dejar la piel para que el resto de grupos políticos vean la bondad de contar con nuevas cuentas públicas que estoy convencida de que van a compartir".

Respecto a cuándo se presentarán en el Congreso, Montero volvió a repetir que se va a "dejar la piel para que vea la luz" porque considera que "es bueno para España y la ciudadanía", pero sin pronunciarse al respecto. Aunque sí ha asegurado que ya mantiene contactos con otros grupos, pero prefiere mantener discreción porque "permite que cada uno pueda desarrollar las reuniones sin una presión añadida que hace muchas veces imposible el poder de acuerdo".

La incógnita de Bruselas

De cara a la reunión que tuvo lugar este martes en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, Montero dejó claro que no se iban a tratar cuestiones ligadas con los Presupuestos. Enfatizó que se trataba de un encuentro para "ganar confianza entre las formaciones políticas" desarrollando un "interés general".