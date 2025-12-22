EH Bildu anuncia un acuerdo con el Gobierno central para prorrogar la prohibición de desahucios a familias vulnerables

EH Bildu ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno central para prorrogar en 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y el bono social eléctrico. Según ha explicado en un comunicado la formación soberanista, se trata de medidas que iban a vencer el próximo 31 de diciembre y, "gracias al acuerdo alcanzado con el Gobierno, se prorrogarán al menos durante todo 2026".

Desde EH Bildu han destacado que "el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante y la presión de diversos colectivos sociales", y han valorado el acuerdo alcanzado, tras las negociaciones de las últimas semanas, ya que "permitirá seguir aportando una protección muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha remarcado que el escudo social "recoge los tres pilares fundamentales, reclamados por las mayorías sociales y diversos colectivos". La formación vasca ha destacado también que estas medidas supondrán "una protección básica para miles de hogares y familias", tanto de Euskadi y Navarra como del resto del Estado. Unas medidas que ofrecerán "certeza y tranquilidad a las personas y hogares que sufren dificultades económicas".

En palabras de la portavoz de EH Bildu, con este acuerdo, vuelven a "reafirmar y reiterar con hechos la voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los trabajadores del Estado y sus pueblos". Así, EH Bildu ha expresado su compromiso para seguir trabajando a lo largo de la legislatura de cara a "avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna".

La comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido como nueva portavoz del Ejecutivo a Elma Saiz, hasta ahora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la que le ha atribuido el mérito de contar con récord de trabajadores afiliados y que ha desempeñado la mayoría de su carrera en el PSOE de Navarra. Sánchez ha destacado que es "una gran ministra, con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social".

Por otro lado, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en sustitución de Pilar Alegría, próxima candidata de los socialistas a los próximos comicios en Aragón.

No obstante, el Ejecutivo no se ha referido a los resultados de los socialistas en los comicios en Extremadura tras la caída histórica que les deja por debajo de sus expectativas. El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, ha obtenido 10 escaños menos de los que obtuvo en 2023. Este desplome es visto como un castigo al partido, lo cual es probable, que afecte en clave nacional.