Belarra señala al Gobierno por sus contradicciones en torno a Gaza: "Basta ya de hipocresía, basta ya de electoralismo con un tema tan serio"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, ha vuelto a la carga contra el presidente Pedro Sánchez y su Ejecutivo en una rueda de prensa.. La líder morada ha denunciado que el Gobierno está utilizando el conflicto entre Israel y Palestina y la participación en Eurovisión con fines claramente electorales y mediáticos, sin adoptar políticas coherentes ni acciones firmes.

En un mensaje contundente, Belarra ha exigido un boicot total de España a cualquier evento cultural o deportivo ligado a Israel, así como la ruptura de relaciones y un embargo real de armas, reivindicando un compromiso político serio frente a un conflicto que considera un genocidio.

La hipocresía de un Gobierno que usa el conflicto para el electoralismo

En una comparecencia, Belarra reprochó que el debate sobre la presencia de Israel en Eurovisión se haya utilizado para "buscar titulares, no para tomar decisiones de verdad". "Yo de política no sé mucho, pero suena raro", expresó, apuntando que el Ejecutivo solo anuncia vetos o medidas cuando lo consideran rentable electoralmente y no como parte de una política exterior coherente y sostenida.

La política expresó su sorpresa al conocer que el Ayuntamiento de Cercedilla, de PSOE y Más Madrid, ha anunciado acciones legales contra los manifestantes que lograron desviar La Vuelta ciclista el sábado, lo que choca de frente con el apoyo estatal que varios nombres propios del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, dieron a las protestas celebradas en la capital al día siguiente.

"Es que dicen una cosa y hacen la contraria", expresó Belarra.

La dirigente morada insistió en que España debería boicotear y retirarse de todos los eventos culturales y deportivos vinculados a Israel, como ya pidió Podemos desde 2023 y de forma expresa en las dos últimas ediciones después del 7 de octubre. Además, exigió la ruptura total de relaciones, la no emisión de Eurovisión si participa Israel y el embargo de armas "real" y efectivo —y no solo como "anuncios fantasma" que nunca se concretan en el Consejo de Ministros—.

Crítica al Gobierno y contexto actual

Belarra ha denunciado la "hipocresía" del Gobierno de Sánchez, señalando que "llega a tal la hipocresía que piden que España no participe justo después de felicitar a la artista Melody", y advirtiendo que detrás de estas maniobras está la proximidad de las elecciones. "Basta ya de electoralismo con un tema tan serio", subrayó.

La postura de Podemos se produce en un contexto parlamentario donde el partido sigue exigiendo una política internacional alineada con la defensa de derechos humanos, y donde sus votos son clave para aprobar medidas y presupuestos del Ejecutivo. La formación ya fue decisiva en otras tensiones recientes, como la ley migratoria PSOE-Junts, y presume de mantener su agenda "sin concesiones" frente a lo que considera "palabrería vacía".