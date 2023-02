Belarra reabre otra brecha en el Gobierno: pide al PSOE reconsiderar su posición sobre la guerra en Ucrania

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido a sus socios del PSOE que reconsideren su posición en la guerra de Ucrania y reconozcan el "error" de haber contribuido a la escalada bélica, y ha puesto en duda que en un futuro no vaya a haber soldados españoles luchando en Ucrania.

"España puede ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema", ha dicho Belarra en su intervención ante la III Conferencia Europea de Paz que se celebra en Madrid, donde ha insistido en que el semestre español de la Presidencia europea puede ser la oportunidad para poner el foco en conseguir el alto el fuego.

Ha advertido, no obstante, de que "hoy dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania, que no habrá soldados americanos pilotando aviones de combate pero no tenemos absolutamente ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra" porque la escalada bélica, ha avisado, "es un animal insaciable, que nunca tiene suficiente".

Belarra ha insistido en que "no pasa nada por reconocer el error" de los socialistas al apoyar esta escalada bélica, criticando así su posición en la guerra de Ucrania en un momento, además, de máxima tensión entre los socios de la coalición por la ley del solo sí es sí de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asistido también a este foro.

Belarra ha señalado que esta guerra "será más mortífera" en breve de lo que lo fue el conflicto de Irak, que duró ocho años.

Aparte del coste que esta contienda está teniendo para la población, la líder de la formación morada ha asegurado que está siendo "la gallina de los huevos de oro para el 'lobby' armamentístico", avisando que no es casual que se estén alcanzando compromisos para invertir más del 2 por ciento de los presupuestos de cada país en defensa.

"Ese dinero es de nuestra gente" y tiene que ir destinado a la sanidad, educación, dependencia o a la lucha contra las violencias machistas "y no a más tanques, no a más aviones y no a más guerra".

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha sido la encargada de conducir esta conferencia y ha lamentado que en este conflicto "se hayan esquivado" las consecuencias de esta guerra y ha afirmado que la UE tiene que decidir por sí misma qué relación quiere tener con la OTAN, EEUU, Rusia o China y no competir con Vladímir Putin, como cree que hace el alto representante europeo para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para ver quien dice "la barbaridad más fuerte".

A Borrell también le ha mencionado otro de los intervinientes, el miembro de la Mesa del Congreso y dirigente de los comunes, Gerardo Pisarello: "Más Lula menos Borrell y menos Felipe VI, rey belicista".

Otro de los que ha hablado ha sido el exJemad Julio Rodríguez, miembro del Consejo de Coordinación de Podemos como responsable de Paz y Seguridad, quien ha asegurado que el enquistamiento de la guerra se debe a "intereses bastardos" relacionados con el negocio de las armas, y ha censurado a Bruselas por ponerse bajo el paraguas de la Alianza Atlántica y de la industria de armamento.

En ese mismo sentido, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha reprochado a la UE que este jueves volviera a pedir más envío de armas y no hiciera ni una sola mención a defender la paz, subrayando que pese a los intentos ha sido imposible acordar un alto el fuego "porque se ha impedido una solución diplomática".