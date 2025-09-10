Begoña Gómez responde solo a su abogado en una breve comparecencia ante el juez

La cuarta declaración de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante el juez Peinado, quien la acusa de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ha sido breve y solo ha contestado las preguntas de su abogado, Antonio Camacho. Precisamente, este miércoles también estaba citada Álvarez, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

Esta sesión había adquirido especial relevancia, puesto que se había adelantado un día, ya que según apuntó el juez instructor, estaba "acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos". Precisamente, Peinado ha reclamado en los últimos días una copia de los correos electrónicos de Begoña Gómez desde julio de 2018, con la intención de descubrir si el delito fue cometido o no. De hecho, esta decisión ha sido recurrida por la defensa de la mujer del presidente.

Por otra parte, el magistrado había solicitado a Presidencia "el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual para ocupar el puesto de directora de programas PG del Gabinete de Presidencia del Gobierno".

Además, también había requerido un informe completo de quienes "han venido autorizando, aprobando y/u ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha". A propósito, el magistrado le había inquirido a Gómez si tenía algún correo electrónico vinculado a la Presidencia dada su importancia para "conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con las empresas que colaboraron" con la cátedra que inicialmente dirigió Gómez sobre Transformación Social Competitiva.

Toda esta información sería enviada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para "análisis e informe". No obstante, el de malversación de caudales públicos no es el único delito del que está acusada la esposa del presidente, también ha estado investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.