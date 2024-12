Begoña Gómez podrá acceder mañana a los juzgados por el garaje para declarar como investigada

La magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acceda este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje del edificio por motivos de seguridad para declarar como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado.

Así consta en un acuerdo gubernativo en el que la jueza accede a lo solicitado por la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno como ya ocurriera los pasados 5 y 19 de julio, cuando pudo entrar a la sede judicial por el garaje.

La magistrada explica que "el acceso de todos los que comparecen a las sedes judiciales debe realizarse, con carácter general, por las entradas comunes". Sin embargo, "ante determinadas personas que por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen, solicitan su acceso por un lugar diferente, debe existir una justificación que excepcione la regla general que afecta a todos los ciudadanos, como la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física de estas personas".

"En el presente supuesto, y tal y como resulta del informe remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez por los motivos que se explican en el mismo", apunta la jueza.

Ese informe, en concreto, sostiene que "existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada".

Sin embargo, su abogado deberá entrar por el acceso general para profesionales, como las acusaciones populares, según apunta la resolución.

En el mismo acuerdo se establece que serán las agencias de noticias Europa Press, Colpisa, EFE y Servimedia las que accederán al distribuidor de la planta en la que se encuentra el juzgado 41, la sexta, para seguir desde fuera de la Sala las comparecencias previstas.

Además de Gómez, está previsto que el juez Juan Carlos Peinado también tome declaración este miércoles como investigado al directivo del IE y exconsejero madrileño Juan José Güemes.

Tercera vez que acude

La de este miércoles será la tercera vez que Begoña Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el juez le citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En octubre, el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.

Aunque en un principio el instructor citó a Gómez a comparecer el 18 de noviembre, tuvo que aplazar el interrogatorio hasta este miércoles porque la esposa de Pedro Sánchez tenía fijado un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20.